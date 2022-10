Družina ji pomeni veliko več kot slava

V nadaljevanju preberite:

Nepozabna nemška teniška igralka Steffi Graf je v mesecu oktobru proslavila nekaj velikih, tudi okroglih jubilejev. Enaindvajset let je minilo od njene poroke z ameriškim teniškim asom Andrejem Agassijem, okroglih 40 pa od njenega prvega nastopa na profesionalni ravni. Kaj pa počne danes? »Osredotočam se na tisto, kar je pomembno zame,« je junija nagovorila bralce z naslovnice revije Vogue. Triinpetdesetletnica iz Mannheima zase sicer pravi, da ne potrebuje publicitete, umik iz soja žarometov je napovedala že ob slovesu od tenisa in obljubo skoraj 100-odstotno drži vse do današnjih dni.