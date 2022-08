Zmagovalka Wimbledona 2018 bo prvič mamica

Nekdanja številka 1 ženskega tenisa, Nemka Angelique Kerber, je na družbenih omrežjih potrdila, da bo zaradi nosečnosti izpustila zadnji teniški turnir za veliki slam v sezoni, odprto prvenstvo ZDA. To se bo v New Yorku začelo v ponedeljek.

»Resnično sem si želela igrati na US opnu, a sem se sčasoma odločila, da dva proti enemu preprosto ni pošteno tekmovanje,« je v zabavnem tonu prek twitterja zapisala 34-letna Nemka, rojena poljskim staršem v Bremnu. Trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam pričakuje svojega prvega otroka. Nazadnje je igrala v Wimbledonu 1. julija letos, ko je izpadla v tretjem krogu proti Belgijki Elise Mertens. Skrivnost, povezana z nedavno odsotnostjo trenutno 52. igralke sveta, je tako zdaj naposled pojasnjena.

»Naslednjih nekaj mesecev si bom vzela premor od potovanj po svetu kot teniška igralka, a verjamem, da bo to iz najboljšega možnega razloga. Vse vas bom pogrešala,« je dodala. »Biti profesionalna športnica mi pomeni vse, vendar sem hvaležna za novo pot, na katero se odpravljam. Če sem iskrena, sem živčna in vznemirjena hkrati. Hvala za vašo podporo, pomeni mi vse,« je sporočila nemška igralka, ki rojstvo otroka pričakuje spomladi prihodnje leto.

Iz njenega tabora so naknadno sporočili, da Kerberjeva kljub materinstvu še ne namerava odložiti teniškega loparja v kot in da se bo po porodu vrnila nazaj na igrišča. Nemčija bo na igriščih Flushing Meadows tudi brez najboljšega moškega igralca Alexandra Zvereva, ki se je turnirju odrekel zaradi poškodbe. Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, Belgijka Kim Clijsters, ki se je po porodu vrnila k profesionalnemu tenisu, je na twitterju zapisala: »Oooooh, čestitam Angie! Odlična novica.« Levičarka Kerberjeva je leta 2016 zmagala na OP Avstralije in OP ZDA, nato pa leta 2018 še v Wimbledonu. Na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu je osvojila srebro, ko jo je v finalu premagala Portoričanka Monica Puig.