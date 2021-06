Pred slabim letom še izven prve stoterice, zdaj do naslova v Parizu

Petindvajsetletna Barbora Krejčikova je dosegla svojo drugo turnirsko zmago, tik pred začetkom letošnjega Roland-Garrosa je slavila v Strasbourgu. Uspešnejša je bila v igri dvojic, v ženski konkurenci je skupaj z rojakinjo Katerino Siniakovo leta 2018 osvojila OP Francije in Wimbledon, v mešani konkurenci pa je dvakrat z Američanom Rajeevom Ramom ter enkrat s Hrvatom Nikolo Mektićem slavila na OP Avstralije med letoma 2019 in 2021.



Krejčikova je v prvem krogu najbolj slovitega teniškega turnirja na peščeni podlagi izločila rojakinjo Kristyno Pliškovo, v drugem Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo, v tretjem Ukrajinko Jelino Svitolino. V osmini finala in četrtfinalu je bila boljša od dveh Američank, najprej je premagala Sloane Stephens, nato Cori Gauff, v polfinalu pa še Grkinjo Mario Sakari. Krejčikova je za zmago v francoski prestolnici prejela ček v višini 1,4 milijona evrov, osmoljenka finalnega obračuna pa 750.000 evrov.



Obe igralki sta se prvič prebili v finale enega od štirih turnirjev za veliki slam. V uvodnem delu dvoboja sta obe igrali živčno in raztrgano, treme pa se je na osrednjem igrišču Philippe Chatrier, ki si ga je ogledalo 5000 gledalcev, prva znebila Krejčikova, ki je v prvem nizu svoji tekmici kar trikrat odvzela začetni udarec in po 30 minutah slavila s 6:1.

Spomin na pokojno trenerko

Rusinja, ki je bila v prvem nizu povsem izgubljena in je v polfinalu izločila Slovenko Tamaro Zidanšek, je delala prav začetniške napake. V nadaljevanju je 29-letna močno dvignila raven v vseh segmentih igre in povedla s 5:1. V sedmi igri je pri zaostanku 2:5 zahtevala zdravniško pomoč zavoljo poškodbe zadnje stegenske mišice, po 41 minutah igre pa je drugi niz končala s 6:2.



V odločilnem tretjem nizu je Krejčikova v sedmi igri odvzela servis Pavljučenkovi in povedla s 4:3, nato pa še unovčila svoj začetni udarec za vodstvo s 5:3. V deveti igri je imela na servis Pavljučenkove na voljo dve zaključni žogi za končno zmago, a se je Rusinja izvila iz neprijetnega položaja in znižala na 4:5. V deseti igri si je Krejčikova pri vodstvu s 40:15 priigrala novi dve zaključni žogici za zmago, izkoristila je drugo za končno zmago s 6:1, 2:6 in 6:4.



»Ne morem verjeti, da sem zmagala v Parizu in osvojila turnir za veliki slam,« je takoj po zmagi množico na osrednjem pariškem igrišču nagovorila Krejčikova in zmago posvetila svoji trenerki Jani Novotni, ki je umrla leta 2017. »Vem, da me je danes spremljala in se veseli moje zmage. Z njo sem preživela veliko časa, je moj navdih in jo močno pogrešam,« je čustveno dodala Krejčikova, ki bo v nedeljo nastopila tudi v velikem finalu v igri dvojic. Skupaj z rojakinjo Siniakovo jo čaka obračun z ameriško-poljsko navezo Bethanie Lynn Mattek-Sands in lanskoletno zmagovalko med posameznicami Igo Swiatek.

