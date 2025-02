Vpletel se je tudi Novak Đoković: Študentje so šampioni

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je v petek zvečer na beograjski derbi košarkarske evrolige med Partizanom in Crveno zvezdo prišel z angleškim napisom na majici »Študentje so šampioni«. To je storil na dan, ko je povorka beograjskih študentov prišla v Novi Sad. Đokovićeva gesta je kmalu postala novica na medijskih portalih v Srbiji, delili pa so jo tudi na družbenih omrežjih.

V Novi Sad peš in s kolesi

Več sto tisoč ljudi je v protestih, ki jih je spodbudila smrt 15 ljudi ob padcu nadstreška v Novem Sadu, od novembra na ulicah po vsej Srbiji, študentje pa so blokirali več kot 60 fakultet in zahtevali odgovornost vlade, spoštovanje ustave, zakona, izkoreninjenje korupcije ter neodvisnost institucije brez političnega vpliva.

Študenti beograjske univerze, ki so Beograd zapustili v četrtek peš in v petek s kolesi, so v petek zvečer sinhronizirano prispeli na železniško postajo v tem mestu, kjer je 1. novembra lani v zrušitvi nadstreška umrlo 15 ljudi. Prinesli so 15 vencev in jih položili na kraj usodnega padca nadstreška, obkroženi z več deset tisoč novosadskimi kolegi in tamkajšnjimi meščani, vsi z dvignjenimi mobilnimi telefoni s prižganimi lučmi.

Beograjski študenti se bodo v soboto pridružili novosadskim kolegom v akciji blokade treh mostov v glavnem mestu Vojvodine v akciji Trije mostovi za tri mesece, s katero bodo obeležili tri mesece od omenjene tragedije.