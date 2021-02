Italijanski najstnik izločil Bedeneta

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je končal nastope na turnirju Great Ocean Road Open, kjer ga je v osmini finala premagal četrtopostavljeni Italijan Jannik Sinner s 7:6 in 6:2.



31-letni Bedene je proti 12 let mlajšemu tekmecu, ki na lestvici ATP zaseda 36. mesto, dvakrat izgubil servis in sam zapravil vse tri priložnosti za odvzem servisne igre, dvoboja je bilo konec po 92 minutah.



V prvem nizu je bil Ljubljančan dvakrat blizu breaku, a je pri izidu 1:1 in 3:3 zapravil vodstvo s 40:30. Tekmeca sta dobila po 6 iger in sledila je podaljšana igra. Bedene je v tej nadoknadil zaostanek z 1:3 in povedel s 4:3, imel pri vodstvu s 6:5 tudi zaključno žogico, vendar pa je ni izkoristil, Sinner pa je zmagal z 8:6.



Četrti nosilec je bil v drugem nizu občutno boljši od Bedeneta. V tretji igri mu je odvzel servis (2:1), nato v šesti ubranil Ljubljančanovo break priložnost in povedel s 4:2, v naslednji pa z odvzetim servisom še povečal prednost. Dvoboj je zaključil v osmi igri brez izgubljene točke.



Jannik Sinner se bo v četrtfinalu pomeril s sedmopostavljenim Srbom Miomirjem Kecmanovićem.



Melbourne, Great Ocean Road Open, ATP (307.862 evrov), osmina finala

Jannik Sinner (Ita/4) - Aljaž Bedene (Slo/13) 7:6 (6), 6:2

Jordan Thompson (Avs) - Mario Vilella Martinez (Špa) 6:4, 6:4

Thiago Monteiro (Bra) - Carlos Alcaraz (Špa) 7:6 (3), 6:3

Karen Kačanov (Rus/2) - Kevin Anderson (JAR) 6:3, 7:6 (5)

Botic van de Zandschulp (Niz) - Reilly Opelka (ZDA/6) 7:6 (6), 7:6 (4)

Miomir Kecmanović (Srb/7) - Salvatore Caruso (Ita) 7:6 (5), 5:7, 7:5

Stefano Travaglia (Ita) - Alexander Bublik (Kaz/8) 6:1, 7:5

Hubert Hurkacz (Pol/3) - Pablo Cuevas (Uru) 7:5, 7:5

