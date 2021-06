Izmučeni Đoković prepričan: Lahko premagam Nadala

​Takšne občutke v njem prebudi le Nadal

Z 29:28 v medsebojnih obračunih vodi, toda favorit na pariškem pesku je, kot vedno, Španec. Rekorder Roland-Garrosa in tretji nosilec letošnjega turnirja je s 14. pariškimi naslovi absolutni rekorder, z 21. zmago na velikih slamih pa bi lahko že ta konec tedna prehitel vodilnega Švicarja. A tudi Đoković, ki je po četrtfinalni zmagi v štirih nizih nad Italijanomdeloval precej izmučeno, ima svojo računico.»Menim, da lahko zmagam, v nasprotnem primeru sploh ne bi bil tukaj. To bo lepa bitka,« je dejal 34-letni Đoković, ki leto in nekaj dni starejšega Nadala izpostavlja kot največjega tekmeca v karieri. »Pričakujem, da bom lahko igral na višji ravni kot lani v prvih dveh nizih finala. Raven tenisa, ki sem jo dosegel v treh ali štirih tednih na pesku v Rimu, Beogradu in tukaj mi omogoča dobre in pozitivne občutke za ta dvoboj.«Dodal je, da je njuno rivalstvo »zgodovinsko«, potem ko ga je Nadal premagal tudi v lanskem finalu, ko je do rekordnega naslova prišel z zmago v treh nizih s 6:0, 6:2 in 7:5.»Pred tem dvobojem so pričakovanja in napetost še večja, vibracije so drugačne, ko pridem na igrišče z Rafo. Zato gre za zgodovinsko športno rivalstvo in imel sem privilegij, da sem z njim lahko velikokrat igral. Rivalstvo z njim in z Rogerjem me je okrepilo, omogočilo mi je, da sem ob začetku svoje kariere videl, kaj potrebujem za to, da dosežem njuno raven. Obračuni z Rafo so pred katero koli tekmo, na kateri koli podlagi ali pred katerim koli dogodkom drugačni od vseh ostalih,« je še povedal Đoković, osvajalec 18 velikih slamov.