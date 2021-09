Kaja Juvan izločila prvo nosilko Portoroža

Obetavna slovenska teniška igralka Kaja Juvan je pripravila prvo presenečenje na turnirju WTA 250 Zavarovalnica Sava v Portorožu, saj je v uvodnem nastopu premagala prvo nosilko Hrvatico Petro Martić s 6:3 in 6:4.



Dvajsetletna Ljubljančanka, ki je zmagala po uri in 26 minutah, se bo v drugem kolu pomerila s kvalifikantko Aleksandro Krunić iz Srbije, ki je bila danes boljša od mlade Novomeščanke Žive Falkner (6:3, 6:1). Juvanova, 103. igralka na svetovni lestvici, je prikazala disciplinirano predstavo, predvsem pa je izkoristila številne neizsiljene napake trenutno 42. igralke na svetu, letos januarja celo 14. na lestvici WTA.



»Užitek je igrati pred domačim občinstvom. Po vseh teh letih, ko sem Portorož obiskovala kot gledalka, sem ga zdaj izkusila tudi s strani igralke. Vesela sem, da me je prišlo spodbujati toliko gledalcev, verjamem, da jih bo na naslednjih dvobojih še več,« je povedala Juvanova ter dodala: »Čeprav žreb na prvi pogled ni bil najbolj ugoden, sem se zavedala, da imam svoje možnosti, saj mi ta podlaga precej bolj ustreza kot tekmeci. Igrala sem potrpežljivo in čakala na svoje priložnosti.«



V nadaljevanje turnirja se je uvrstila drugopostavljena igralka v Portorožu, Julija Putinceva iz Kazahstana, ki je dvakrat s 6:4 premagala Jaqueline Cristian iz Romunije.

