Kaja Juvan uspešno šokirala favorizirano Rusinjo

Najboljši slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta začeli nastope na prvem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu Avstralije. Juvan je v Melbournu pripravila presenečenje in gladko odpravila 23. nosilko, Rusinjo Anastazijo Potapovo, 29. igralko na svetovni lestvici. Zidanšek pa je obstala v uvodnem krogu.

Tamari se ni izšlo

Juvanova, ki je pred grand slamom na svetovni lestvici zasedala 109. mesto, je odločno začela nastope na peti celini. Proti 29. igralki na svetu Potapovi je zaigrala silovito in po uri in 11 minutah igre slavila gladko zmago s 6:1 in 6:4. V drugem krogu se bo Ljubljančanka pomerila z boljšo iz dvoboja med rusko kvalifikantko Anastazijo Zaharovo, 191. igralko na svetovni lestvici, in izkušeno Kazahstanko Julijo Putincevo, 64. na svetu.

Kaja Juvan med dvobojem. FOTO: Anthony Wallace/AFP

Tamara Zidanšek FOTO: Anthony Wallace/AFP

Medtem pa najboljša slovenska igralka na svetovni lestvici (98. mesto na WTA) Zidanšek v uvodnem krogu prvega turnirja za veliki slam v sezoni ni bila kos Nadji Podorski, 65. na lestvici WTA. Argentinka je bila po uri in 15 minutah od Konjičanke boljša s 6:1 in 6:0.