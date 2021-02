Kajine najstniške sanje vse bolj postajajo resničnost

19 priložnosti za odvzem servisa je imela Sherifova proti Juvanovi, izkoristila je le tri.

Sofia Kenin se je tokrat hitro poslovila od avstralskega občinstva. FOTO: William West/AFP

Od besed k dejanjem

Do letos se je lahkopohvalila s štirimi uvrstitvami v drugi krog teniških turnirjev velike četverice: v Melbournu in Wimbledonu ji je to uspelo leta 2019, lani še na Roland-Garrosu in New Yorku. Ko se je 25. novembra lani poslovila od statusa najstnice, pa se je odločila, da bo naredila nov korak naprej. Ostala je zvesta svoji zaobljubi. Prebila se je v tretji krog odprtega prvenstva Avstralije v tenisu, čeprav ji v dvoboju z Egipčankoni kazalo najbolje.»Težko je govoriti nekaj trenutkov po dvoboju, takoj po njem sem že prešla v proces regeneracije. Za mano je res težak nastop, veliko hudega boja je bilo potrebnega, toda dala sem vse od sebe. V drugem nizu sem poskušala iztisniti še več energije kot v prvem. Na žalost se telesno nisem počutila najbolje. Vendar mi je uspelo prebroditi težave, verjela sem do konca. Imela sem tudi nekaj sreče. Res sem vesela,« je poudarila Juvanova, trenutno 104. na lestvici WTA, po zmagi nad 131. igralko na svetu s 3:6, 7:6 (2), 6:3 po dveh urah in 39 minutah igre.Ljubljančanka se je po izgubljenem uvodnem nizu znašla na robu prepada, saj je v drugem zaostala s 4:5 in 5:6. A obakrat je dobila igro na svoj servis in nato štiri leta starejšo tekmico prekosila še v podaljšani igri. V tretjem nizu pa je pobrskala še po zadnjih zalogah moči. Čeprav jo je obšla slabost, ni zahtevala zdravniške pomoči, pač pa se je raje osredotočila na svojo igro. Po vodstvu s 3:0 je proslavila še peto zaporedno zmago na letošnjem OP Avstralije; tri je dosegla že v kvalifikacijah brez izgubljenega niza.V merjenju moči s Sherifovo se je odlikovala tudi z jeklenimi živci, saj je imela njena tekmica kar 19 priložnosti za odvzem servisa. Izkoristila je le tri. Slovenska igralka je tako z dejanji potrdila besede, ki jih je izrekla pred začetkom OP Avstralije. »Pripravljena sem na sezono in želim narediti korak naprej v karieri. Napredovala sem v številnih prvinah, psihično sem pripravljena in mirna. Verjamem v svojo igro,« je dejala.Juvanova se bo v soboto pomerila z 22. nosilko turnirja. Američanka je v prvem krogu premagalas 6:1 in 6:3, v drugem pa s podobnim rezultatom (6:1 in 6:2) še rojakinjo. Da ne gre za nepremagljivo oviro, je na začetku letošnje sezone dokazala Tamara Zidanšek, ki je trenutno 24. igralko sveta ugnala na turnirju v Abu Dabiju. Tudi v Melbournu ni nepremagljivih, kar je dokazala tudi 35-letna Estonka, saj je s 6:3, 6:2 izločila lansko zmagovalko turnirja za grand slam v Melbournupo pičlih 65 minutah igre. »Nisem našla pravega ritma. Bila sem preveč živčna, ona pa je igrala izvrstno,« se je pridušala Keninova, ki je proti Kanepijevi, 65. na lestvici WTA, izgubila še drugi medsebojni dvoboj.Preostali slovenski udeleženki OP Avstralije sta se poslovili že v prvem krogu in se posvetili igram dvojic, pri katerih sta preskočili začetni oviri.je skupaj z Nizozemkoprekosila Američankoin v Zagrebu rojenoiz Avstralije s 6:1, 6:7 (5) in 7:5.pa se je v navezi z Belgijkoveselila uspeha nad Špankoiniz Gruzije s 7:5 in 6:4.