Katie Boulter: Tega ne bi privoščila najhujšemu sovražniku (VIDEO)

Britanska teniška igralka Katie Boulter je po dvobojih na turnirjih serije WTA prejemala grožnje s smrtjo sebi in članom družine. Boulterjeva, 39. igralka na svetovni jakostni lestvici, je grožnje razkrila v pogovoru za BBC, da bi opozorila na problematiko igralk, ki prejemajo takšna sporočila na spletu.

Britanka je razkrila, da ni bila osamljena pri tem, da so grožnje prejemale tudi druge teniške igralke, njej in njeni družini pa so celo grozili s smrtjo. »Upam, da boš zbolela za rakom,« je nekdo zapisal v enem izmed sporočil. Drugi je omenjal »poškodovanje babičinega groba«, če do jutri ne bo umrla, ter »sveče in krsto za vso družino«. Tretje sporočilo se je glasilo: »Pojdi k hudiču, izgubil sem peni, ki mi ga je poslala mama.«

»Sprašujem se, kdo je oseba, ki je to poslala. Mislim, da tega ne bi nikoli rekla svojemu najhujšemu sovražniku. Grozno je, da bi to rekla komur koli,« je dejala 28-letna igralka ob tem, ko je navedla nekaj primerov groženj, ki jih je prejela med odprtim prvenstvom Francije.

Boulterjeva je 39. igralka sveta. FOTO: Edgar Su/Reuters

Dodala je, da veliko zlobnih sporočil prihaja od igralcev stav, ki so izgubili denar. In čeprav se je z leti naučila, kako takšne primere bolje obvladovati, lahko incidenti vzbudijo resnično zaskrbljenost za njeno varnost. »Mislim, da to samo kaže, kako ranljivi smo. Res ne veš, ali je ta oseba na kraju samem. Ne veš, ali je v bližini ali ve, kje živiš ali kaj podobnega,« je še dodala.

Kot piše Reuters, je bilo lani po podatkih WTA 458 igralk tarča neposredne zlorabe ali grožnje. Sprejeli so ukrepe proti najresnejšim in najbolj množičnim primerom, vključno s 15 primeri, ki so jih posredovali organom pregona.