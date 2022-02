Kitajka zavrnila tujino: Nisem dejala, da bi me kdo spolno napadel

Kitajska teniška igralka Peng Shuai je v pogovoru za francoski športni časnik L'Equipe znova zanikala dogajanje, ki je izven Kitajske sprožilo skrb glede njene varnosti. Potrdila je, da se je ob robu olimpijskih iger v Pekingu srečala s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasom Bachom.

Za Pengovo je dogajanje glede njene objave na kitajskem družbenem omrežju Weibo v začetku novembra »velik nesporazum«. Tako je za L'Equipe 36-letna teniška igralka znova zanikala, da bi koga obtožila spolnega napada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sama je izbrisala objavo na družbenih omrežjih

Nekdanja prva igralka sveta v dvojicah je v 2. novembra objavila besedilo, v katerem nekdanjega namestnika vlade Kitajske Zhanga Gaolija obtožuje, da jo je silil v spolne odnose v času več let trajajočega odnosa. A objava je hitro izginila, Pengova pa se zatem ni oglasila v javnosti skoraj tri tedne.

Kasneje se je znova začela pojavljati v javnosti, decembra pa je zanikala, da bi kogar koli obtožila spolnega napada. To je ponovila v pogovoru za L'Equipe. »Nikoli nisem dejala, da bi me kdo na kakršen koli način spolno napadel,« je dejala v pogovoru, ki ga je opravila v Kitajščini prek prevajalca in ob prisotnosti predstavnika Olimpijskega komiteja Kitajske.

Med letošnjim OP Avstralije v tenisu so navijači nosili majice z napisom »Kje je Peng Shuai?«. FOTO: Morgan Sette/Reuters

Dodala je, da je sama izbrisala objavo in s tem zanikala trditve, da so objavo hitro umaknili spletni cenzorji na Kitajskem. »Tako sem želela,« je odgovorila na vprašanje novinarja o razlogih za izbris objave. »Prišlo je do velikega nesporazuma v zunanjem svetu glede te objave,« je dodala. »Ne želim si, da bi se pomen te objave še naprej obračal. In ne želim si več medijskega pompa okoli tega,« njene besede za L'Equipe povzema AFP.

Primer je sprožil številne izraze skrbi glede varnosti Pengove. Oglasili so se med drugim teniški zvezdniki Serena Williams, Naomi Osaka in Novak Đoković. Združenje teniških igralk (WTA) je zaradi primera zamrznilo izvedbo teniških turnirjev na Kitajskem. A Pengova zatrjuje, da nikoli ni izginila. »Veliko ljudi, mojih prijateljev in ljudi iz Moka, mi je pisalo in enostavno je bilo nemogoče odgovoriti na toliko sporočil,« je znova dejala za L'Equipe. Podobno je zatrdila že v pismu, ki naj bi ga poslala predsedniku WTA Stevu Simonu.

Preobrat v zgodbi ni prepričal WTA, ki vztraja pri zamrznitvi turnirjev

Preobrat v zgodbi ni prepričal WTA, ki vztraja pri zamrznitvi turnirjev. S Pengovo se je medtem Bach virtualno srečal 21. novembra, zdaj pa tudi v živo ob robu olimpijskih iger v Pekingu, je potrdila Pengova. Bach je pred začetkom iger napovedal srečanje, da bi se seznanil z njeno varnostjo in psihičnim stanjem. Srečanje je potekalo v soboto v olimpijskem klubu v Pekingu, na njem pa je poleg Bacha in Pengove bila prisotna tudi članica Moka Kirsty Coventry.

»Skupaj smo večerjali v soboto in imeli smo prijeten pogovor in izmenjavo,« je dejala Pengova, ki je hkrati napovedala konec teniške kariere. Kot je dodala, jo je Bach spraševal o njenih načrtih za naprej. Medtem je Mok sporočil, da je Pengova Bachu in Coventryjevi napovedala, da bo potovala v Evropo po koncu pandemije novega koronavirusa. »Vsi so se strinjali, da bo nadaljnje komuniciranje vsebine srečanja njena odločitev,« so dodali.