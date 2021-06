Klepačeva napredovala med dvojicami

Slovensko-hrvaška teniška naveza Andreja Klepač/Darija Jurak je v osmini finala Roland Garrosa po treh nizih in dveh urah igre s 4:6, 6:3 in 6:1 premagala tajvansko navezo Hao-Ching Chan/Latisha Chan. Slovanka in Hrvatica, 11. nosilki, sta po izgubljenem prvem nizu v nadaljevanju dvignili igro in šestima nosilkama s Tajvana prepustili samo še štiri igre.



V četrtfinalu se bosta Klepačeva in Jurakova pomerili s poljsko-ameriško dvojico Iga Swiatek/Bethanie Mattek-Sands.

