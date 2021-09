Konec sodelovanja: Simona Halep išče trenerja

Pod taktirko Darrena Cahilla je Simona Halep dosegla prvo mesto na računalniški lestvici WTA in osvojila dva turnirja za veliki slam, poroča AFP.



»Po šestih čudovitih letih skupnega sodelovanja sva se z Darrenom odločila, da je čas za prekinitev najinega delovnega odnosa,« je tvitnila Halepova in se Avstralcu zahvalila za pomoč: »Hvala za vse, pod tvojim vodstvom sem postala boljša igralka in boljši človek.«



Halepova, ki bo naslednji teden dopolnila 30 let, se je oktobra 2017 prvič povzpela na vrh lestvice. Romunka je naslednje leto osvojila Roland Garros in leta 2019 še Wimbledon. Cahill je zaradi družinskih razlogov že leta 2019 začasno prekinil sodelovanje s Halepovo, a z njo ostal v stiku med turnirjem v Wimbledonu, kjer je v finalu premagala Sereno Williams.



Par se je vnovič združil leta 2020, vendar ju je v veliki meri ločevala pandemija in poškodba igralke, zaradi katere letos ni nastopila ne v Parizu in ne v Wimbledonu. Trenutno je na 14. mestu lestvice WTA, na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku je izpadla v osmini finala.

