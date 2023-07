Malo znani domačin spravil na kolena tudi Norvežana

Največje presenečenje četrtega dne teniškega turnirja v Wimbledonu je pripravil 142. igralec s svetovne lestvice, domačin Liam Broady, ki nastopa s povabilom organizatorja. Na osrednjem igrišču je v drugem krogu izločil četrtega igralca na svetu Norvežana Casperja Ruuda.

Broady (29) se je vrnil po zaostanku 1:2 v nizih ter v odločilnem petem slavil s 6:0. Tako se je drugič zapored uvrstil v tretji krog Wimbledona, ki za pet let mlajšega Ruuda, finalista Roland Garrosa, ostaja pretrd oreh, saj se dlje od drugega kroga še ni prebil.

»Zdaj sem tu pred vami in ne vem, kaj bi rekel«

»Ko sem se zvečer ulegel v posteljo, sem pomislil, kaj povedati, če bom danes zmagal. Zdaj sem tu pred vami in ne vem, kaj bi rekel. Mami, ki je preveč nervozna, da bi gledala moje dvoboje, sem zjutraj dejal naj bo mirna, saj sem ta teden že zaslužil 80.000 funtov,« je dejal Broady, ki se bo v tretjem krogu srečal s 26. nosilcem Denisom Šapovalovom iz Kanade.

Med dekleti je nase znova opozorila 16-letna Rusinja Mira Andrejeva. Prejšnji mesec se je kot kvalifikantka prebila v tretji krog Roland Garrosa, podvig pa je ponovila tudi na travi. Dvoboj drugega kroga je dobila, potem ko je njena tekmica, 10. nosilka Barbora Krejčikova, pri zaostanku 3:6 in 0:4 predala dvoboj zaradi poškodbe noge.

Rusinja Mira Andrejeva FOTO: Sebastien Bozon/AFP

Andrejeva je tako postala tretja najmlajša igralka v zgodovini Wimbledona, ki se je iz kvalifikacij prebila do tretjega kroga. Pred njo sta le Kim Clijsters (1999) in Coco Gauff (2019). »Igrati v Wimbledonu je res nekaj posebnega. Okoli tega so sami zvezdniki, kot na primer Andy Murray, za katerega še nisem zbrala poguma, da bi ga pozdravila. Preveč sem sramežljiva,« je dejala mlada Rusinja, ki je letos v Avstraliji igrala še na mladinskem turnirju, sezono pa je začela nekaj nad 300. mestom na lestvici WTA.

Pred Wimbledonom je bila 102., s prebojem v tretji krog pa že ima zagotovljeno najmanj 80. mesto. Njena zgodba o uspehu je v Wimbledon privabila celo televizijsko ekipo, ki za Netflix snema dokumentarno oddajo z naslovom »Break point«. V tretjem krogu se bo Andrejeva srečala z zmagovalko dvoboja med Kajo Juvan in Rusinjo Anastazijo Potapovo.