Kyrgiosov prvi nastop na OP Avstralije po poškodbi pod vprašajem

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios je po odstopu od ekshibicijskega dvoboja poskrbel za nov dvom o tem, ali bo igral na odprtem prvenstvu Avstralije. V četrtek bi moral igrati na ekshibiciji skupaj s Srbom Novakom Đokovićem, a je nastop odpovedal zaradi poškodbe trebušne mišice.

Avstralec, ki je leta 2022 igral v finalu Wimbledona, se je prejšnji teden vrnil v akcijo v Brisbanu, potem ko je po operaciji kolena in zapestja od oktobra 2022 odigral samo eno posamično tekmo. Devetindvajsetletnik je na Instagramu objavil svojo odpoved in dejal, da je pregled z ultrazvokom razkril poškodbo. Zapisal je, da bo počival in naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo do OP Avstralije nared. Prvi grand slam sezone se začne v nedeljo.

Kyrgios je v Brisbanu izgubil v prvem krogu proti Francozu Giovanniju Mpetshiju Perricardu, poleg tega pa je z Đokovićem nastopil v igri dvojic, po dvobojih pa je dejal, da se je »počutil, kot da bi me zbil avtobus«. »Mislim, da skoraj potrebujem čudež, da se zvezde poravnajo, da bi moje zapestje zdržalo napore na grand slamu,« je dejal po porazu v posamični konkurenci.