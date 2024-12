Srbski zvezdnik ima energije dovolj, vse bo odvisno od motivacije

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki bo maja dopolnil 38 let, je dejal, da namerava igrati še kar nekaj let, največ pa bo odvisno od motivacije. V letu 2025 načrtuje igrati na več turnirjih kot letos, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Za Đokovićem je za njegove standarde neuspešno leto, kljub temu da je osvojil olimpijsko zlato v Parizu. Na teniški lestvici je zdrsnil na sedmo mesto, kar si želi v boju z mladimi zvezdami, kot sta Španec Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner, popraviti in priti na mesto, »na katerem bi moral biti«.

»Želim si dober začetek sezone in več konsistentnosti na vseh turnirjih,« je dejal ob pripravah na igranje na turnirju v Brisbanu. »Želim igrati na več turnirjih kot v prejšnji sezoni, upam, da se bo tudi moja raven dvigala,« je dodal.

Odgovarjal je na vprašanja teniških medijev, zbranih v Avstraliji. FOTO: Patrick Hamilton/AFP

Zmagovalec 24 grand slamov v sezoni 2025 prvič na drugi strani ne bo imel enega od tistih, s katerimi je sestavljal tako imenovano veliko četverico. Španec Rafael Nadal in Britanec Andy Murray sta kariero končala letos, Švicar Roger Federer pa leta 2022.

Đoković, ki bo januarja lovil 11. naslov na odprtem prvenstvu Avstralije in rekordni 25. naslov na grand slamih, je poudaril, da ne razmišlja o umiku.

»Glede na trenutno počutje menim, da lahko igram na visoki ravni še nekaj let. Kako dolgo pa bom dovolj motiviran, pa je nemogoče napovedati,« je povedal in dodal, da še vedno ljubi tenis in tekmovanje.

Srb je prvi nosilec na turnirju v Brisbanu, kjer bo igral tudi med dvojicami. Tam mu bo družbo delal Avstralec Nick Kyrgios, ki se po poškodbah in premoru vrača v tekmovalni tenis.