Medvedjev hiti proti naslovu v Mehiki

Rus Danil Medvedjev in Britanec Cameron Norrie sta finalista teniškega turnirja ATP v Los Cabosu z nagradnim skladom 822.110 dolarjev. Prvopostavljeni Medvedjev je v polfinalu s 7:6 in 6:1 izločil četrtopostavljenega Srba Miomirja Kecmanovića, tretjepostavljeni Norrie pa je s 6:4, 3:6, 6:3 ugnal drugega nosilca, Kanadčana Felixa Auger-Aliassima.

Triindvajsetletni Britanec bo v nedeljo ob 4. uri po slovenskem času v Mehiki lovil svojo tretjo turnirsko zmago v sezoni po uspehih v Lyonu in Delray Beachu, medtem ko bo Rus, ki se je na igrišča vrnil po mesecu in pol odsotnosti, poskušal priti do prvega naslova sezone.