Medvedjev pozval k miru v svetu: Ni bilo lahko igrati

To je (bil) teden, ki ga Daniil Medvedjev gotovo nikoli ne bo pozabil. Po porazu prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića, ki ga je v četrtfinalu v Dubaju presenetil češki kvalifikant Jiri Vesely, je namreč postalo jasno, da bo ruski as v prihodnjem tednu skočil na vrh lestvice ATP. A dogodki v Ukrajini so seveda zasenčili marsikateri športni dogodek, tudi tista v Združenih arabskih emiratih in mehiškem Acapulcu, kjer je zadnjih 24 ur Medvedjev primerjal z vožnjo na vlakcu smrti.

»Kot igralec tenisa se želim zavzemati za mir po vsem svetu,« je po zmagi nad Japoncem Jošihitom Nišioko in uvrstitvi v polfinale dejal Medvedjev, zmagovalec OP ZDA, ki je priznal, da kar težko spremlja novice s fronte. »Igramo v tako veliko različnih državah, toliko sem jih že obiskal v mladinskih selekcijah in tudi kot profesionalec. Ni lahko poslušati vseh teh novic. Povsem podpiram mir.«

Ni bilo lahko igrati

Prejšnji teden je sicer odmevala zmaga rojaka Andreja Rubljova, sedmega igralca sveta, ki je v paru z Ukrajincem Denisom Molčanovim osvojil naslov v dvojicah v Marseillu. »To je bilo izjemno, ker mislim, da morajo ljudje držati skupaj, kar je najpomembneje,« se je rusko-ukrajinskega sodelovanja tik pred izbruhom hudih spopadov spomijal Medvedjev in dodal: »V tem trenutku spoznaš, da tenis včasih niti ni tako pomemben. Res ni bilo lahko igrati in vesel sem, da sem tekmo dobil. To je bil dan, ki je bil podoben vožnji na vlakcu smrti.«

Iz Dubaja se je oglasil tudi Rubljov, ki je v četrtek premagal Američana Mackenzieja McDonalda. »V teh trenutkih spoznaš, da tvoja tekma ni pomembna. Ne gre za mojo tekmo in to, kako to vpliva name. Kar se dogaja tam, je veliko bolj grozno. Spoznaš, kako pomemben je mir v svetu in medsebojno spoštovanje ne glede na vse, pa tudi to, da držimo skupaj. Za to se gre. Moramo skrbeti za Zemljo in za drug drugega. To je najpomembneje,« je dejal.