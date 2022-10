Medvedjev skočil na 3. mesto, Tamara Zidanšek pred Kajo Juvan

Rus Danil Medvedjev, ki je v nedeljskem finalu na Dunaju ugnal Kanadčana Denisa Shapovalova, je na četrto mesto potisnil Norvežana Casperja Ruuda.

Slovenci že nekaj časa niso del prve tristoterice najboljših teniških igralcev sveta. Na lestvici sicer še ostaja že teniško upokojeni Aljaž Bedene, ki je 340. igralec sveta in je napredoval za pet mest.

Najboljši še dejavni slovenski tenisač je 18-letni Bor Artnak, ki je ostal na 792. mestu.

Iga Swiatek ostaja na vrhu, Zidanšek pred Juvan

Poljakinja Iga Swiatek ostaja trdno zasidrana na vrhu lestvice WTA pred Tunizijko Ons Jabeur in Američanko Jessico Pegula. Med najboljšo deseterico na novi lestvici ni bilo sprememb. Tamara Zidanšek je tokrat napredovala za dve mesti in je na 87. mestu prehitela Kajo Juvan, ki je ostala 88.

Najboljši trojici sveta sledi Američanka Coco Gauff, ki se je prejšnji teden povzpela na četrto mesto. Peta je Grkinja Maria Sakari. Slovenke so bolj kot ne že končale sezono. Najboljša je zdaj Zidanškova tik pred Juvanovo. To sta edini slovenski igralki med prvimi stotimi na svetu. Naslednja najboljša je Dalila Jakupović, ki je napredovala za sedem mest in je 248.

Lestvica ATP (31. oktober):

1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 6730 točk

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 5810

3. (4) Danil Medvedjev (Rus) 5655

4. (3) Casper Ruud (Nor) 5510

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grč) 5035

6. (6) Alexander Zverev (Nem) 4360

7. (7) Novak Đoković (Srb) 4320

8. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3725

9. (8) Andrej Rubljov (Rus) 3685

10. (11) Hubert Hurkacz (Pol) 3220

...

340. (345) Aljaž Bedene (Slo) 140

792. (792) Bor Artnak (Slo) 22

...

Lestvica WTA (31. oktober):

1. (1) Iga Šwiatek (Pol) 10.335 točk

2. (2) Ons Jabeur (Tun) 4555

3. (3) Jessica Pegula (ZDA) 4316

4. (4) Coco Gauff (ZDA) 3271

5. (5) Maria Sakari (Grč) 3121

6. (6) Caroline Garcia (Fra) 3000

7. (7) Arina Sabalenka (Blr) 2970

8. (8) Darja Kasatkina (Rus) 2935

9. (9) Veronika Kudermetova (Rus) 2795

10. (10) Simona Halep (Rom) 2661

...

87. (89) Tamara Zidanšek (Slo) 695

88. (88) Kaja Juvan (Slo) 691

248. (255) Dalila Jakupović (Slo) 245

273. (281) Nina Potočnik (Slo) 226

...