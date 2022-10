Napovedovali so ji veliko kariero, toda Emma Raducanu stagnira

O težavah Emme Raducanu je spregovoril tudi njen zadnji trener Dimitrij Tursunov, ki je sicer pohvalil kmalu 20-letno zvezdnico in njeno delovno vnemo, a dodal, da je v času njunega sodelovanja opazil »opozorilne znake, ki jih ni mogel spregledati«. V kanadskem Torontu rojena igralka je aprila končala sodelovanje z Nemcem Torbnom Beltzem, nato pa je na preizkušnjo povabila Tursunova, ki je prav tako že bivši in zdaj sodeluje z olimpijsko prvakinjo iz Švice Belindo Bencic.

»Zapustil bi Emmo ne glede na to, če bi že imel dogovor s kakšno drugo igralko ali ne. Absolutno izvrstna je, trdo dela, ne razmišlja in se ne vede kot superzvezdnica. Zelo težko je bilo zapustiti igralko, ki mi je všeč in ki jo spoštujem,« je povedal za Tennis Majors.

»Njej in praktično vsem ostalim v ekipi sem dejal, da potrebujejo le en glas. Naj pri tem nekaj časa vztrajajo, če pa ne bo šlo, lahko to črtajo s seznama,« je na vir težav zelo očitno namignil Tursunov, ki se mu je poskusno obdobje v ekipi Emme Raducanu izteklo na letošnjem US Opnu.

Iz New Yorka je Raducanujeva pripotovala v Portorož, kjer je izpadla v osmini finala, nazadnje je prvič letos povezala tri zmage v Seulu, kjer jo je po treh nizih (predaja) nato ugnala Latvijka Jelena Ostapenko. V začetku oktobra je Raducanujeva zaradi poškodbe zapestja odpovedala nastop v Transilvaniji, naslednji mesec pa naj bi nastopila na zaključnem turnirju pokala BJK.