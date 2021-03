Medvedjevu se ponuja možnost za preboj na drugo mesto

Teniški zvezi ATP in WTA sta objavili novi jakostni lestvici, na katerih sta na vrhu ostala Srb Novak Đoković in Avstralka Ashleigh Barty​.



Pri moških ima prvouvrščeni Novak Đoković več kot 2000 točk prednosti pred zasledovalci in se vztrajno približuje novemu rekordu po številu tednov na vrhu lestvice, ki je zaenkrat še v lasti Švicarja Rogerja Federerja.



Za njim se obeta hud boj za drugo mesto. Zaenkrat ga drži Španec Rafael Nadal, ki pa ima le 150 točk več od Rusa Danila Medvedjeva, pri čemer je Španec odpovedal nastopa v Rotterdamu in Acapulcu, tako da lahko Medvedjev v primeru uvrstitve v finale turnirja v Rotterdamu postane nova številka dve svetovnega tenisa.



Med Slovenci je najvišje Aljaž Bedene na 60. mestu, med prvimi dvestotimi igralci pa je še Blaž Rola na 161. mestu.

Hercogova izgubila mesti

Pri ženskah prepričljivo vodi Avstralka Ashleigh Barty, ki ima 1351 točk več od Japonke Naomi Osaka in 1931 od tretjeuvrščene Romunke Simone Halep.



Najboljša Slovenka Polona Hercog je nazadovala za dve mesti in je 57., v elitni stoterici pa sta še Kaja Juvan na 91. mestu in Tamara Zidanšek na 93. mestu.

Cerundolo do uspeha kariere

V Cordobi se je končal turnir serije ATP 250, ki ga je presenetljivo dobil Argentinec Juan Manuel Cerundolo.



Mladi 19-letni igralec se je do turnirske lovorike prebil že ob svojem prvem nastopu na turnirjih najvišje ravni, v finalu pa je po treh nizih premagal Španca Alberta Ramos-Vinolasa (6:0, 2:6, 6:2).



Cerundolo je zavoljo uspeha na novi lestvici ATP pridobil 154 mest in je na 181. mestu.



Lestvica ATP

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.030 točk

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 9850

3. (3) Danil Medvedjev (Rus) 9735

4. (4) Dominic Thiem (Avt) 9125

5. (5) Roger Federer (Švi) 6630

6. (6) Stefanos Cicipas (Grč) 6595

7. (7) Alexander Zverev (Nem) 5615

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 4609

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3480

10. (9) Matteo Berrettini (Ita) 3480

...

61. (60.) Aljaž Bedene (Slo) 1065

161. (161.) Blaž Rola (Slo) 433

254. (260.) Blaž Kavčič (Slo) 232



Lestvica WTA

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 9186 točk

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7835

3. (3) Simona Halep (Rom) 7255

4. (4) Sofia Kenin (ZDA) 5760

5. (5) Jelina Svitolina (Ukr) 5370

6. (6) Karolina Pliškova (Češ) 5205

7. (7) Serena Williams (ZDA) 4915

8. (8) Arina Sabalenka (Blr) 4810

9. (9) Bianca Andreescu (Kan) 4735

10. (10) Petra Kvitova (Češ) 4571

...

57. (55) Polona Hercog (Slo) 1335

91. (91) Kaja Juvan (Slo) 878

93. (93) Tamara Zidanšek (Slo) 865

253. (251) Dalila Jakupovič (Slo) 266

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: