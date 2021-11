Muguruza prva Španka z zmago na zaključnem turnirju

V finalu je 28-letna Garbine Muguruza ugnala Estonko Anett Kontaveit s 6:3, 7:5 in se podpisala pod jubilejno 10. turnirsko zmago. Muguruza, sicer zmagovalka OP Francije (2016) in Wimbledona (2017), je tako še drugič v tednu dni ugnala ob koncu sezone zelo uspešno Estonko, potem ko je bila od nje boljša že v skupinskem delu tekmovanja.

Tokrat je po zelo izenačenem in napetem začetku nanizala štiri zaporedne igre ter zanesljivo dobila uvodni niz, v drugem pa zaostajala za brejk, nato pa vnovič nanizala štiri zaporedne igre in osvojila prestižni zadnji turnir sezone. S tem je postala prva Španka z naslovom na zaključnem turnirju, doslej je le še Arantxa Sanchez Vicario igrala v finalu leta 1993, ko je morala priznati premoč Nemki Steffi Graf.

»V tem trenutku sem izjemno vesela. Nekoliko sem si tudi oddahnila, saj na začetku tega tedna nisem igrala najbolje, potem pa sem stopnjevala igro. Ostala sem zbrana vse do zadnjega, tudi po zmagi ostajam takšna, saj mi ta uspeh res veliko pomeni,« je sprva po dvoboju dejala 28-letna v Venezueli rojena Španka.

V zelo dobrem položaju za leto 2022

»Vesela sem in ponosna, saj sem dokazala, da spadam med najboljše. To me postavlja v zelo dober položaj za prihodnje leto. Z ekipo smo garali, a se je obrestovalo. Vse to kaže, da sem na dobri poti,« je še sklenila Muguruza, ki je na zaključnem turnirju nazadnje nastopila leta 2017 in takrat obstala v skupinskem delu. V polfinalu je igrala leta 2015.

Kontaveitovi, ki se je prvič uvrstila na zaključni turnir, v uteho ostaja nekaj izjemnih zadnjih mesecev na turneji. Od avgusta je 25-letnica iz Tallinna dobila štiri turnirje (Cleveland, Ostrava, Moskva, Cluj) in se skozi šivankino uho uvrstila na zaključni turnir osmerice. Tam je nato skupinski del zaključila na prvem mestu, v polfinalu pa ugnala Grkinjo Mario Sakari. Muguruza je na poti do finala premagala rojakinjo Paulo Badosa.

Muguruza bo sezono sklenila kot tretja igralka lestvice WTA, medtem ko bo Kontaveitova napredovala na sedmo, kar je njena najvišja uvrstitev v karieri. Med dvojicami sta turnir osvojili olimpijski prvakinji, Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova. S 6:3, 6:4 sta bili boljši od Tajvanke Su-wei Hsieh in Belgijke Elise Mertens. Na turnirju je v paru s Hrvatico Darijo Jurak nastopila tudi Slovenka Andreja Klepač, ki se je od nastopov s Hrvatico poslovila po skupinskem delu.