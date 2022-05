Nadal namignil na slovo: Vsak dvoboj je lahko moj zadnji

Potem ko je Felixa Auger-Aliassima premagal s 3:6, 6:3, 6:2, 3:6 in 6:3 je Rafael Nadal presenetil z izjavami, ki so jih številni razumeli kot odkrito spogledovanje z upokojitvijo. Nadala sicer v četrtfinalu Roland-Garrosa čaka spopad s srbskim asom Novakom Đokovićem.

»Upam, da bom jutri (v ponedeljek, op. a.) v dovolj dobrem stanju, da bom lahko treniral. Eno leto že nisem igral z Đokovićem in to je velik izziv. Dobil je zadnjih devet dvobojev, osvojil naslov v Rimu in gotovo bo samozavesten,« je po poročanju spletne strani madridskega časnika MARCA povedal Nadal.

»Zvedam se telesnega stanja in ga sprejemam. Boril se bom, ne morem tožiti, saj sem v četrtfinalu. Pred dvema tednoma in pol kljub želji nisem vedel, če bom tukaj, zdaj pa lahko uživam v četrtfinalu. Vsak dvoboj je lahko moj zadnji v Roland-Garrosu. Raje bi sicer igral podnevi. Za mano je naporno okrevanje po težavah z nogo in ne vem, kaj bo z mojo kariero. Želim le uživati in še naprej živeti sanje, ki jih zame predstavljata igranje tenisa in uvrščanje v zadnja kola Roland-Garrosa,« je dodal kmalu 36-letni Majorčan, ki lovi že 14. pariško krono.

Realov naslov nekaj posebnega

Dodal je, da Srb v njunem tokratnem dvoboju v vlogi velikega favorita. V tako podrejenem položaju je bil Nadal po lastnih ocenah le še leta 2015, ko ga je Đoković ugnal v treh nizih, nato pa izgubil v finalu s Švicarjem Stanom Wawrinko. »V drugih primerih sem bil večji favorit jaz ali pa je bilo 50:50,« je z zanimivo oceno postregel Nadal. S tribun štadiona Stade de France je pospremil tudi sobotni finale nogometne lige prvakov, a je moral zaradi zapletov in preložitve začetka tekme oditi še pred začetkom slavja svojega ljubega Reala iz Madrida. Zanimivo, tudi nogometaši kraljevega kluba so v Parizu lovili (in ulovili) svojo 14. lovoriko.

»Zapustil sem avtocesto in šel peš do stadiona. To je bil eden najbolj neverjetnih naslovov zaradi načina, na katerega so ga osvojili. Vsaka tekma bi bila nekaj posebnega, preobrati, naporni trenutki, obrambe (Thibauta) Courtoisa ... Nisem videl slavja, saj sem odšel ob koncu tekme, ker so preložili začetek in sem moral že prej oditi,« je še dejal Nadal.