Po epski zmagi Nadal ni utišal govoric: Velikokrat se ne bom več vrnil

Kmalu 36-letni Rafael Nadal je slavil s 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4) in ostaja v igri za skupno 22. zmago na turnirjih velike četverice, od tega kar 14. lovoriko na Rolandu Garrosu. Kako impresivna je številka Špančevih naslovov v Parizu, pove podatek, da je Američan Pete Sampras na večni lestvici po številu osvojenih vseh grand slamov na četrtem mestu s 14 lovorikami. Na vrhu je prav Majorčan, ki bo v nadaljevanju turnirja lovil 22. zmago na največjih turnirjih na svetu.

To je bila sicer Nadalova 29. zmaga v karieri in 20. na pesku proti Đokoviću, ki ima kljub temu minimalno prednost v medsebojnih obračunih. Je pa Nadal v desetem obračunu na rdečem pariškem pesku vknjižil osmo zmago in se Đokoviću oddolžil za lanski poraz v polfinalu.

»To je bil zares zahteven obračun. Novak je eden najboljših igralcev v zgodovini in vedno je velik izziv igrati proti njemu. Danes je šlo za še en izjemen obračun v že tako dolgi zgodovini, ki sva jo spisala skupaj. Kot vedno sem moral za zmago odigrati kar najbolje od prve do zadnje točke. To je bila ena tistih čarobnih noči zame. Nepričakovano visoka raven, ampak zaradi tega sem še bolj zadovoljen,« je po dvoboju najprej izpostavil Nadal.

Še vedno iščejo rešitev za težave z levo nogo

»Brez dvoma zame ne obstaja pomembnejši teniški objekt, kot je tale. To je najbolj posebno igrišče v moji karieri. Kot sem že večkrat poudaril, vselej čutim ljubezen pariškega občinstva in to mi ogromno pomeni,« je dodal Španec. Večkrat je omenil, da bi lahko bil letošnji nastop v Parizu njegov zadnji, za konec pa je vsaj nekoliko pomiril francosko publiko. »Zagotovo se vidimo vsaj čez nekaj dni v polfinalu. Ne vem pa, kaj se bo zgodilo po tem turnirju. Pri tem sem zelo odkrit, svoji starosti ne morem prikriti ničesar. Noga je, kakršna je, in če ne bomo našli rešitve, mi bo težko. Zaenkrat nam to ni uspelo. Polfinale mi prinaša veliko dozo energije in videli bomo, kako bo tam spodaj (v levi nogi, op. a.).«

Dvoboj so sicer zaznamovale številne dolge, tudi več kot desetminutne igre, v katerih je v prvem delu obračuna praviloma krajšo potegnil Beograjčan. Po 80 minutah dvoboja je Djoković namreč osvojil vsega dve igri ob izidu 6:2, 3:0 za Španca. Podobno kot v lanskem obračunu je Đoković nato v ključnih trenutkih začel osvajati več točk in izničil prednost dveh odvzemov servisa Nadala. Povedel je s 4:3 in pretil še naprej. V deseti igri si je priigral dve priložnosti za izenačenje v nizih in drugo tudi izkoristil.

Ko se je že zdelo, da bo Đoković našel pravi ritem, ga je v tretjem izgubil. Vse več je bilo napak, Nadal pa je to s pridom izkoristil in dosegel še dva odvzema servisa. V obračunu preobratov je nato tudi Španec popustil, vse bolj samozavestni Đoković pa je po hitrem vodstvu s 3:0 držal prednost vse do 5:2. Nato je Nadal s tremi zaporednimi igrami na veselje občinstva v Parizu izenačil in nedolgo zatem izsilil podaljšano igro. V njej je Nadal ekspresno povedel s 3:0 in prednosti dveh »minibreakov« ni več izpustil iz rok. Priigral si je pet zaključnih žogic za zmago in izkoristil četrto za veliko slavje po štirih urah in 11 minutah.

»Podpora občinstva? Verjetno vedo, da se ne bom še velikokrat vrnil sem. Čutiti podporo ljudi tukaj je nekaj najbolj posebnega v moji karieri, nekaj neverjetnega,« je še dodal Nadal.

V polfinalu se bo Majorčan pomeril z Alexandrom Zverevom iz Nemčije. Slednji je v štirih nizih ugnal španskega najstnika Carlosa Alcaraza. V sredo bo nastopil še en najstnik, Danec Holger Rune, ki bo v četrtfinalu izzval osmega nosilca Norvežana Casperja Ruuda. Drugi sredin par bo rusko-hrvaški. Andrej Rubljov se bo pomeril z Marinom Čilićem.