Nadal vendarle dosegel častno zmago

V 3. krogu zelene skupine zaključnega teniškega turnirja sezone ATP v Torinu je prvopostavljeni Španec Rafael Nadal vendarle dosegel prvo zmago, potem ko je v 7:5 in 7:5 ugnal Norvežana Casperja Ruuda. Ruud se je z dvema zmagama že pred tem prebil v polfinale.

Drugi polfinale bo dal dvoboj med Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimom in Američanom Taylorjem Fritzem. Oba sta pred tem že ugnala Nadala in izgubila z Ruudom. V rdeči skupini si je polfinale že priigral Srb Novak Đoković, drugega polfinalista pa bo dal petkov dvoboj med Grkom Stefanosom Tsitsipasom in Rusom Aleksandrom Rubljovom.