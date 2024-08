Naivni fant z dežele v dopinškem labirintu

V nadaljevanju preberite:

Nekaj dni pred začetkom odprtega prvenstva ZDA v tenisu močno odmeva dopinški primer vodilnega igralca svetovne lestvice Jannika Sinnerja. Kaj se je zgodilo pomladi in kako to, da ni bil kaznovan? Kako visoka bo zdaj zanj denarna kazen? Kakšen imidž mu je pripadel v teniškem svetu in nasploh med našimi zahodnimi sosedi? In kakšno je bilo njegovo otroštvo pod vršaci Južne Tirolske?