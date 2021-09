Najstnica izločila olimpijsko prvakinjo, Zverev brez večjih težav

Alexander Zverev je ohranil vrhunsko formo. FOTO: Robert Deutsch/Usa Today Sports



Olimpijski prvak premagal Južnoafričana

Komaj 18-letna britanska teniška igralkase je prebila v polfinale zadnjega letošnjega turnirja za grand slam v New Yorku. V Torontu rojena Britanka, ki na lestvici WTA zaseda šele 150. mesto, je v današnjem četrtfinalnem obračunu po uri in 25 minutah s 6:3 in 6:4 na kolena spravila Švicarko, olimpijsko prvakinjo iz Tokia.V polfinale odprtega prvenstva ZDA (z nagradnim skladom 57,5 milijona dolarjev) sta se že pred njo prebili 19-letna Kanadčankain drugopostavljena Belorusinja. Prva je v četrtfinalu s 6:3, 3:6 in 7:6 (5) izločila Ukrajinko, druga pa je bila s 6:1 in 6:4 boljša od Čehinje, letošnje zmagovalke odprtega prvenstva Francije v Parizu.V moškem delu turnirja v New Yorku je olimpijski prvakzanesljivo preskočil še eno oviro. Nemški as, ki se je med dvobojem večkrat prijel za hrbet, je v treh nizih – s 7:6 (6), 6:3 in 6:4 – premagal JužnoafričanaNastopa v polfinalu sta si pred Zverevom zagotovila Kanadčan(po zmagi nad Špancem, ki je dvoboj predal v drugem nizu pri zaostanku s 3:6 in 1:3) in drugopostavljeni Rus, ki je s 6:3, 6:0, 4:6 in 7:5 izločil Nizozemca