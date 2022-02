Novak Đoković: Ne bom se cepil, raje žrtvujem lovorike

Veliki teniški zvezdnik in št. 1 na lestvici ATP Novak Đoković je v pogovoru za BBC razblinil vse uganke o tem, kako se bo odločil v zvezi s cepljenjem.

»Ne bom se cepil, raje bom žrtvoval lovorike, če bodo od mene zahtevali, da se cepim,« se je v kljubovalno držo postavil 34-letni Srb in na vprašanje, ali se zaveda, da je s tem ogrozil nastop na odprtem prvenstvu Francije v Roland-Garrosu in OP Anglije v Wimbledonu, jasno odgovoril z naslednjimi besedami: »Da, to je cena, ki sem jo pripravljen plačati. Nikoli nisem bil proti cepljenju, kot otrok sem bil cepljen, toda vselej sem podpiral svobodo izbire pri tem, kaj vnašate v svoje telo.«

Đoković je bil neomajen in ga ne zanima bitka za 21. veliki slam, če bo cepljenje zahteva za tekmovanje na velikih slamih. »Principi odločanja o mojem telesu so pomembnejši od naslovov in česarkoli drugega. Poskušam biti v ravnovesju s svojim telesom, kolikor je to mogoče.«

Med drugim je razkril tudi, kaj se je dogajalo v Avstraliji.

»Žalosten sem bil in razočaran nad tem, kako se je v Avstraliji razpletlo zame. Ni bilo lahko. Napaka v vizumski deklaraciji ni bila namerna. To sta potrdila zvezno sodišče in minister za emigracijo. Torej, česar ljudje ne vedo, nisem bil izgnan iz Avstralije na podlagi tega, ker nisem bil cepljen ali ker sem kršil pravila ali storil napako v vizumski deklaraciji. Vzrok je bil ta, da je minister izkoristil svojo diskrecijsko pravico, da mi zavrne vizum, saj bi po njegovem moj vstop v državo lahko sprožil proticepilsko razpoloženje v državi in mestu, s čimer se nikakor ne strinjam,« je še povedal Đoković, ki z 20 naslovi za veliki slam za enega zaostaja za Rafaelom Nadalom, zmagovalcem prvega letošnjega velikega turnirja OP Avstralije v Melbournu.