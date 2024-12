Joke Nole odločen vrniti udarec mladim silam: Izkušnje so moj zaveznik

Novak Đoković je letos prišel do izmuzljive zlate olimpijske kolajne, toda sezona 2024 zanj ni bila uspešna, osvojil ni niti enega naslova za grand slam, pogosto je presenetljivo zgodaj izpadel. Da ne bi preveč obremenil 37 let starega telesa, je izpustil precej turnirjev, kar pet mastersov od devetih. Sezono je končal že oktobra in odpovedal nastop v finalu ATP v Torinu. Toda rekorder s 24 slami je odločen v prihodnjem letu vrniti udarec mladim silam.

»V letu 2024 sem malo igral. Če odštejem zlato v Parizu in finale Wimbledona, je bila to moja najslabša sezona v zadnjih desetih letih. Čutim, da še vedno lahko igram na visoki ravni. Jannik Sinner in Carlos Alcaraz sta se izkazala kot najboljša na svetu, ne smemo pa pozabiti Alexandra Zvereva. To so glavni kandidati za lovorike,« je za časnik Gazetta dello Sport povedal srbski teniški as, ki bo januarja v Melbournu lovil že svoj 11. naslov na OP Avstralije.

»Telesno in duševno sem pripravljen. Verjamem, da se lahko merim s temi fanti, izkušnje bodo moj zaveznik. Drugo leto se bom udeležil več turnirjev, prioriteta bodo grand slami. Iz sebe bom iztisnil vse, kolikor mi bo dovolilo telo,« je odločen Nole, ki je bil od marca, ko se je razšel z Goranom Ivaniševićem, brez trenerja, zdaj pa se je dogovoril za sodelovanje z Andyjem Murrayjem, s katerim se poznata od malih nog. »Vesel sem, da bom imel enega od največjih tekmecev tokrat na svoji strani mreže. Komaj čakam Avstralijo,« prsti že srbijo Jokerja.