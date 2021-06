Novak Đoković opozoril organizatorje olimpijskih iger v Tokiu

Najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković je potrdil, da ga zanima tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Toda odlični Srb je izpostavil nujen pogoj za to, da se bo julija resnično preselil v deželo vzhajajočega sonca.



»Kot vem, so organizatorji prepovedali prihod tujih navijačev in naj bi dovolili le navzočnost japonskih gledalcev. Ti naj bi zasedli približno 30 odstotkov zmogljivosti športnih objektov. Dobro, naj tako tudi ostane. Če bi se spremenilo tudi to in bi povsem prepovedali prisotnost navijačev, bi resno razmislil o tem, ali se bom sploh odpravil na Japonsko. Za zdaj načrtujem nastop na olimpijskih igrah in sem nad tem zelo navdušen,« je zatrdil Đoković.

Doslej je nastopil na treh olimpijskih igrah

Srb je igral na treh olimpijskih igrah, leta 2008 pa je v Pekingu osvojil bronasto kolajno. Letošnje olimpijske igre se začnejo 23. julija v Tokiu, navijačem iz tujine pa ne bo dovoljen prihod na Japonsko zaradi strogih ukrepov zoper širjenje pandemije koronavirusa.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: