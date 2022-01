Sodniki naposled odločili: Novak Đoković mora zapustiti Avstralijo

Primer Avstralija proti Novaku Đokoviću je naposled dobil epilog! Srbski teniški zvezdnik je izgubil pritožbo na avstralskem zveznem sodišču, posledično je izgubil vstopno vizo za Avstralijo oziroma so mu jo vnovič preklicali in mora zapustiti državo. Zvezno sodišče je namreč podprlo odločitev vlade, da prekliče vizo necepljenemu Đokoviću zaradi grožnje za javno zdravje. Đoković posledično ne bo mogel braniti naslova zmagovalca na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu, ki bi ga moral odpreti jutri z dvobojem proti rojaku Miomirju Kecmanoviću.

Zaslišanje je trajalo več kot štiri ure

Nedeljsko jutranje zaslišanje odvetnikov srbskega teniškega igralca pred tremi sodniki na avstralskem zveznem sodišču – zaslišanje je potekalo prek video platforme Zoom – sprva resda ni prineslo epiloga, saj si je glavni sodnik James Allsop vzel dodaten čas za razmislek o tem, ali Đoković predstavlja tveganje za javno zdravje in ali so mu zato upravičeno preklicali vizo za vstop v Avstralijo.

Rafa Nadal: Utrujen sem od tega cirkusa Dolga saga okrog Novaka Đokovića in njegovega statusa je sprožila vrsto odzivov, med najglasnejšimi je bil tudi Rafael Nadal, španski teniški zvezdnik, ki ima na računu 20 naslovov za grand slam, torej toliko kot Srb. »Jaz sem samo igralec, ki spremlja cirkus s strani. Utrujen sem od vsega skupaj. Šlo je predaleč. Novaku želim vse dobro, toda to je vse, želim igrati predvsem tenis,« je zatrdil Nadal.

Zaslišanje je trajalo več kot štiri ure, glave poudarke dolge sage pa bi lahko strnili v nekaj stavkov. Kot je znano, je minister za priseljevanje Alex Hawke v petek preklical vizum Novaku Đokoviću, ker naj bi predstavljal tveganje za »javno zdravje in red« avstralske skupnosti. Đokovićevi odvetniki so na zveznem sodišču Avstralije izpodbijali odločitev pred tremi sodniki. Vladna stran je na sodišču dejala, da Đoković predstavlja javno tveganje zaradi svojega domnevnega stališča proti cepljenju. Trdili so, da je »ikona« proticepilne skupnosti

Podporniki Novaka Đokovića pred sodiščem v Melbournu. FOTO: Michael Errey/AFP

Toda Đokovićevi odvetniki so zatrdili, da je malo dokazov, ki bi podprli to trditev, ob tem pa dodali, da vlada ni upoštevala »razdora« v skupnosti, ki bi lahko nastal zaradi Đokovićeve morebitne deportacije iz države. Glavni sodnik James Allsop je prekinil sejo na sodišču, da bi lahko vsi trije sodniki dobili dodaten čas za proučevanje argumentov, podanih med obravnavo.

Dvoboj s Kecmanovićem zaman preložili na 21. uro

Novak Đoković bi moral v ponedeljek igrati prvi dvoboj na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu, njegov tekmec bi bil rojak Miomir Kecmanović. Organizatorji spektakla na areni Rod Laver so dvoboj pričakovano preložili na pozno ponedeljkovo uro (okrog 21. ure po lokalnem času oziroma ob 11. dopoldne po slovenskem), da bi imel Srb kolikor toliko »dovolj časa« za telesno in psihološko pripravo v primeru zanj ugodnega razpleta sodne bitke.