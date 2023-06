Novak Đoković z zmago v Parizu novi rekorder in svetovna št. 1

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je v prepričljivem slogu osvojil odprto prvenstvo Francije v Parizu. V finalu je 36-letni Beograjčan s 7:6 (1), 6:3, 7:5 ugnal Norvežana Casperja Ruuda in osvojil 23. turnir za grand slam v karieri. S tem je zdaj sam na vrhu večne lestvice po naslovih, v ponedeljek pa bo znova prvi igralec sveta.

Izjemni Beograjčan je postal najstarejši zmagovalec Roland-Garrosa v zgodovini. V sedmem finalu je slavil tretjič, potem ko je bil najboljši še v letih 2016 in 2021. Pred sedmimi leti je ugnal Britanca Andyja Murrayja, pred dvema pa po zasuku še Grka Stefanosa Cicipasa. Trikrat je na zadnji stopnički izgubil proti Špancu Rafaelu Nadalu, enkrat pa proti Švicarju Stanu Wawrinki.

Postal je edini teniški igralec v zgodovini, ki je vsakega od štirih največjih turnirjev dobil vsaj trikrat. Ob treh naslovih v Parizu je bil desetkrat najboljši na OP Avstralije, sedemkrat v Wimbledonu in trikrat na OP ZDA. S 23 naslovi ima na večni lestvici eno lovoriko prednosti pred Nadalom. Dvajset jih je osvojil še upokojeni Švicar Roger Federer.

Tudi Casper Ruud (levo) ni bil kos srbskemu šampionu. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP

Đoković je na svojem 70. turnirju za grand slam s 34. nastopom v finalu izenačil absolutni rekord Američanke Chris Evert. Po osvojenih lovorikah pa se je izenačil z Američanko Sereno Williams, zaostaja pa za Avstralko Margaret Court (24). Ta je sicer le pet let nastopala v odprti eri tenisa, ki se je začela sredi leta 1968.

Srb vse bližje stotici

Za Ruuda je bil današnji poraz drugi v finalih Roland-Garrosa in skupno tretji v karieri, potem ko je lani proti Špancu Carlosu Alcarazu izgubil na zadnji stopnički turnirja v New Yorku. Lani je v finalu Pariza moral priznati premoč Nadalu. V 17. finalu na najvišji ravni je izgubil sedmič.

Đoković se po številu osvojenih turnirjev na najvišji ravni hitro približuje stotici. V 133. finalu je osvojil 94. naslov in se na večni lestvici na tretjem mestu izenačil s Čehom Ivanom Lendlom. Več jih imata le Američan Jimmy Connors (109) in Federer (103). Nadal je na petem mestu z 92.

Po odličnem začetku Ruuda in odvzemu servisa se je Đoković zbral in s tremi zaporednimi igrami izenačil na 4:4. Ruud je v prvem nizu dobil večino daljših izmenjav nad pet udarcev, Đoković pa, ko je do zaključka prišlo prej. Prvi niz je odločila podaljšana igra, v kateri Đoković še šestič na tem turnirju ni napravil niti ene neizsiljene napake. Po sijajni predstavi jo je dobil s 7:1 in prešel v vodstvo z 1:0 v nizih.

V drugem je na krilih osvojenega prvega niza takoj odvzel servis 12 let mlajšemu Norvežanu in brez večjih težav vodil z 2:0 v nizih. Tretji niz je bil znova bolj izenačen, glasno občinstvo pa je skušalo Norvežana ponesti do osvojitve niza in podaljšanja dvoboja. Đoković pa je imel drugačne načrte. V 11. igri je prišel še do tretjega odvzema servisa na dvoboju in ga zanesljivo končal po treh urah in 13 minutah.