Nove teniške kraljice ne bo v Charlestonu

Teniški pravljici 20-letne Poljakinje Ige Šwiatek ni videti konca. Poznavalce in zlasti vzhičene rojake v domovini je prvič posebej navdušila na Roland-Garrosu 2020. Takrat je namreč najstnica osvojila prestižni turnir, ki je že dolga leta kot eden štirih za prestižni grand slam. Tako mlade zmagovalke to slovito pariško tekmovanje ni imelo od leta 1990 in takrat podviga Monike Szeles (Seleš) iz Novega Sada, jugoslovanske državljanke madžarskih korenin.

In podobno kot je slednja nato še dolgo zmagovala, vse do tistega krutega atentata na njo s hladnim orožjem med turnirjem v Hamburgu, zdaj svoj zmagoviti pohod nadaljuje tudi Poljakinja. Jutri bo prevzela 1. mesto na lestvici WTA, ta najnovejša zmaga v Miamiju proti Japonki Naomi Osaka, nekdanji št. 1 svetovnega ženskega tenisa, s 6:4, 6:0 je zdaj že njena tretja zapored. Pred tem je bila najboljša že v Dohi in Indian Wellsu.

In zdaj bi morala kot novinka s številko 1 na omenjeni lestvici odpotovati v Charleston, pa bo njeno vlogo prve nosilke tam prevzela Belorusinja Arina Sabalenko. Poljakinja je namreč zaradi močnih bolečin v rami odpovedala udeležbo, očitno so napori zadnjih tednov terjali davek. »Seveda smo razočarani, toda obenem smo se sprijaznili s tem, da tudi Ige ne bo. Res je igrala veliko tenisa v zadnjih tednih, potrebuje počitek,« je dejal Bob Moran, direktor prihajajočega turnirja.

Dobra prijateljica naše Kaje Juvan, z njo sta skupaj osvojili naslov v dvojicah na olimpijskih igrah mladih 2018, bo tako nekaj dni namenila počitku, sprostitvi ob poslušanju glasbe (»Najraje imam hard rock, predvsem pa skupino Guns 'n Roses.«) ter spremljanju tenisa na daljavo. Njen vzornik je Rafael Nadal.