Peng Shuai se veseli obiska Thomasa Bacha

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je danes potrdil, da je spet opravil pogovor s kitajsko teniško igralko Peng Shuai in se namerava z njo v živo sestati v Pekingu med zimskimi olimpijskimi igrami prihodnji mesec. Pri Moku so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili, da so v stiku z igralko; nazadnje so se z njo pogovarjali prejšnji teden.

Nekdanja prva igralka sveta v dvojicah je v začetku novembra na družbenem omrežju Weibo objavila, da jo je nekdanji vplivni član kitajske komunistične partije Zhang Gaoli prisilil k spolnim odnosom. Njeno objavo je cenzura na Kitajskem kmalu izbrisala. Od takrat je državna cenzura tudi blokirala vsako razpravo o tem na kitajskem internetu.

Igralka je pozneje zanikala obtožbe. Konec decembra je v videopogovoru za singapurski Lianhe Zaobao 35-letna igralka izjavila, da je Zhang Gaoli nikoli ni napadel. »Moram poudariti eno točko, ki je izjemno pomembna: nikoli nisem rekla ali napisala, da me je nekdo spolno napadel,« je dejala Kitajka in dodala, da se počuti, da je svet prej njene besede narobe razumel.

Zgodba okrog Peng Shuai je skrivnostna. FOTO: Victor Fraile/ Reuters

To je bilo prvič, da je Peng Shuai spregovorila v živo pred kamero. Intervju je potekal 20. decembra ob robu prireditve teka na smučeh v Šanghaju, vendar svetovne javnosti ni prepričal. Združenje WTA se je takoj odzvalo, da to ne zmanjša skrbi o njeni varnosti.

Zdaj pa je Pengova za Mok povedala, da se se veseli prihajajočih zimskih olimpijskih iger v Pekingu 2022 in namerava pozorno spremljati tekmovanja in bodriti kitajske olimpijce, so pri Moku zapisali v izjavi.

Kot še poroča AFP, je Pengova spet ponovila, da se veseli tudi srečanja s predsednikom Moka Thomasom Bachom in predsednico komisije za športnike Moka Emmo Terho med igrami.

Bach se je novembra lani pogovarjal s Pengovo prek videoklica, pri čemer je Mok objavil izjavo, da je teniška igralka zdrava in varna. To je privedlo do plaza obtožb na račun Moka, da je Bach deloval v zaščito kitajskih olimpijskih gostiteljev.

Thomas Bach se je srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. FOTO: Reuters

Bach je trenutno v Pekingu in se je v začetku tedna srečal s predsednikom Xi Jinpingom.

Mednarodni strahovi, da Pengova morda ni svobodna, kljub njenim novim nastopom v javnosti niso pojenjali, saj so nekateri oboževalci na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu ta teden nosili majice s sloganom »Kje je Peng Shuai?«

Združenje WTA je odpovedalo vse turnirje pod svojim okriljem na Kitajskem, češ da niso prepričani, da lahko Pengova svobodno govori. Kitajska ni neposredno komentirala igralkine prve objave na družbenih omrežjih, je pa dejala, da nasprotuje politizaciji športa.