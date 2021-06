Pliškova prva ovira polfinalistke Roland-Garrosa

Tamara Zidanšek, ki je na drugem turnirju za teniški grand slam v sezoni v Parizu prišla do polfinala, bo na tretjem velikem turnirju sezone v Wimbledonu v uvodnem krogu igrala proti češki tekmici. Zidanškova, 46. na lestvici WTA, se bo pomerila z deseto igralko z lestvice Karolino Pliškovo. Tako je določil današnji žreb. V ženski konkurenci sta na glavnem turnirju še dve Slovenki. Polona Hercog, 74. na WTA, se bo merila z Američanko Danielle Rose Collins (48.), Kaja Juvan (102.) pa s Švicarko Belindo Benčič (11.). V moškem delu turnirja bo imela Slovenija le enega predstavnika. Aljaž Bedene, 64. igralec sveta, bo uvodoma igral proti 85. igralcu z lestvice ATP, Francozu Corentinu Moutetu.



Zmago b spet napadala prva igralka sveta, Avstralka Ashleigh Barty, ki bo uvodni dvoboj igrala proti Španki Carli Suarez Navarro. Ta bo igrala svoj zadnji Wimbledon pred upokojitvijo. Zmagovalka OP Francije, Čehinja Barbora Krejčikova, se bo v 1. krogu merila z Danko Claro Tauson, 39-letna Serena Williams pa bo lov na 24. grand slam, s čimer bi se izenačila z rekorderko Margaret Court, začela proti Belorusinji Aliaksandri Sasnovič.



V moškem delu je prvemu igralcu sveta, 34-letnemu Srbu Novaku Đokoviću, ki lovi 20. zmago na turnirjih za grand slam in izenačenje s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom, žreb v 1. krogu namenil Britanca Jacka Draperja. Pri moških bosta od najboljših manjkala prav Nadal in tudi zmagovalec OP ZDA, Avstrijec Dominic Thiem. Bo pa spet zraven izkušeni Švicar Roger Federer. Osemkratni zmagovalec na sveti travi, ki je leta 2019 izgubil finale proti Đokoviću, bo tokrat začel turnir proti Francozi Adrianu Mannarinu. Federer je imel nekaj težav s pripravljenostjo, tako kot še en veteran, Britanec Andy Murray, ki bo uvodoma igral proti Gruzijcu Nikolozu Basilašviliju.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: