Po Avstraliji in Hrvaški v polfinale še Italija

Po avstralski in hrvaški moški teniški reprezentanci se je v polfinale svetovne skupine Davisovega pokala uvrstila še Italija, ki je bila v tretjem četrtfinalnem obračunu v Malagi boljša od ZDA z 2:1 v zmagah. Danes bo v tem andaluzijskem mestu na sporedu še zadnji četrtfinalni dvoboj med Nemčijo in Kanado.

Odločitev na italijansko-ameriškem obračunu je padla po igri dvojic, smetano pa je pobrala evropska naveza Simone Bolelli/Fabio Fognini, ki je na kolena položila ameriško kombinacijo Tommy Paul/Jack Sock s 6:4 in 6:4. Prvi posamični dvoboj je dobil Italijan Lorenzo Sonego, ki je bil boljši od Francesa Tiafoeja s 6:3 in 7:6 (7), na drugem dvoboju pa je Taylor Fritz ukanil Lorenza Musettija s 7:6 (8) in 6:3.

Teniški igralci iz Avstralije in Hrvaške so se med štiri prebili po posamičnih dvobojih. Avstralija je bila v torek boljša od Nizozemske, Hrvaška pa v sredo od Španije. Avstralija se bo v polfinalu pomerila s Hrvaško, Italija pa z zmagovalko dvoboja Nemčija -– Kanada.