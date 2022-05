Po Nadalu ugnal še Đokovića

Devetnajstletni španski teniški igralec Carlos Alcaraz je prvi finalist peščenega turnirja serije 1000 v Madridu. Potem ko je včeraj v četrtfinalu premagal 13-kratnega zmagovalca Roland Garrosa, rojaka Rafaela Nadala, je danes vzel skalp še prvemu igralcu na svetu Novaku Đokoviću!

Carlos Alcaraz je po treh urah in 38 minutah zmagal s 6:7 (5), 7:5 in 7:6 (5). V finalu ga čaka zmagovalec dvoboja Stefanos Tsitsipas vs. Alexander Zverev, ki se bo začel danes pozno zvečer po ženskem finalu med Američanko Jessico Pegula in Ons Jabeur iz Tunizije.

Za Alcaraza je bila to sedemindvajseta zmaga v 2022. Letos je izgubil le tri dvoboje in osvojil tri turnirje – Rio de Janeiro, Miami in Barcelono. Lani je bil najboljši tudi v Umagu. V štirih finalnih nastopuh ATP ima stoodstotni izkupiček.