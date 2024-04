Poglavitni cilj: v november s Kajo in Tamaro

V nadaljevanju preberite:

Slovenska ženska teniška reprezentanca je gostovala v Bratislavi, po odličnih dosežkih zadnjih dveh let pa tokrat brez dveh vodilnih igralk ni mogla prek visoke slovaške ovire. Kako bo v prihodnje s Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan? Kako o tem razmišlja zvezni kapetan Andrej Kraševec? Zakaj je bil uspešen in zakaj je pridobil na svojo stran tudi slovaško občinstvo? Proti komu in kje bi lahko igrala Slovenija v novem kvalifikacijskem polfinalu sredi novembra?