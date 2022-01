Ogorčenje v karavani nad pomanjkljivim nadzorom testiranja

Od finalistk zaključnega turnirja lanske sezone v Mehiki sta bili boljši Francozinja Alize Cornet, ki se bo zdaj pomerila s Tamaro Zidanšek, in Danka Clara Tauson. V moški konkurenci je brez težav napredoval Rus Andrej Rubljov. Peti nosilec je ob zmagi proti Litovcu Ričardasu Berankisu oddal vsega šest iger in slavil s 6:4, 6:2, 6:0 po uri in 49 minutah. V tretjem kolu ga čaka zahtevnejši test, pomeril se bo s Hrvatom Marinom Čilićem. Zmagovalec OP ZDA 2014 je v drugem kolu ugnal Slovaka Norberta Gombosa s 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (6).

Od nosilcev se je v drugem kolu poslovil Argentinec Diego Schwartzman. S 7:6 (6), 6:4, 6:4 je 13. nosilca ugnal domačin Christopher O'Connell ter se prvič v karieri uvrstil v tretje kolo katerega od turnirjev velike četverice. Ponoči so v vlogi nosilcev napredovali Španec Roberto Bautista Agut (15), Američan Taylor Fritz (20), domačin Alex De Minaur (32) in Britanec Dan Evans (24), ki zaradi poškodbe zapestja Francoza Arthurja Rinderknecha sploh ni stopil na igrišče.

Ob glasnem petju grških navijačev (oziroma Avstralcev z grškimi koreninami) je po štirih nizih in hudem boju četrti nosilec Stefanos Tsitsipas izločil Argentinca Sebastiana Baeza. Že v prvem nizu je potreboval podaljšano igro za zmago s 7:6 (1), Argentinec je nato s 7:6 (5) vse skupaj vrnil na začetek. Tsitsipas je nato slavil zmago s 6:3 in 6:4 po kar treh urah in 21 minutah boja z 21-letnikom. Ta je Grku povzročal ogromno težav v prvih dveh nizih, v nadaljevanju pa je 88. igralec lestvice ATP nekoliko padel v igri. Tsitsipas je napredoval kljub 63 neizsiljenim napakam, za preboj med 16 najboljših pa se bo v tretjem kolu pomeril z Benoitom Pairom. Ekscentrični Francoz je po štirih nizih s 6:4, 6:4, 6:7 (4), 7:6 (2) ugnal 26. nosilca, Bolgara Grigorja Dimitrova. Od nosilcev je po štirih podaljšanih igrah napredoval Felix Auger-Aliassime. Devetopostavljeni Kanadčan je s 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (5), 7:6 (4) po štirih urah in 23 minutah strl odpor žilavega Španca Alejandra Davidovicha Fokine.

S porazom v treh nizih (4:6, 4:6 in 4:6) se je od OP Avstralije po epski zmagi nad favoriziranim Gruzijcem Nikolozom Basilašvilijem moral posloviti Škot Andy Murray, ki ga je v drugem kolu za uspeh kariere ugnal Japonec Taro Daniel.

Namesto neprepoznavne Španke na zmenek s Tamaro izkušena Francozinja

V ženski konkurenci je bilo presenečenj več. Poslovili sta se finalistki zaključnega turnirja v Guadalajari minulo leto. Zmagovalka turnirja najboljše osmerice v Mehiki Garbine Muguruza je bila proti Francozinji Cornetovi povsem neprepoznavna, izgubila pa je s 3:6, 3:6. Za poraz je delno okrivila tako težave s covidom-19, ki je v pripravah na OP Avstralije omejil delo njenega strokovnega štaba, kot lastno igro. V dveh nizih je napravila kar 33 neizsiljenih napak.

Druga finalistka iz Mehike Anett Kontaveit pa je morala priznati premoč 19-letni Danki Tausonovi. Slednja je slavila s 6:2, 6:4 in še enkrat več dokazala, zakaj jo teniška javnost označuje kot naslednico rojakinje Caroline Wozniacki. Na lestvici WTA zaseda 39. mesto, v karieri pa je že osvojila dva turnirja v lanski sezoni. Veliko težav je imela ob svojem nastopu druga nosilka Belorusinja Arina Sabalenka. Ta je ob zmagi proti Kitajki Xinyu Wang z 1:6, 6:4, 6:2 napravila kar 19 dvojnih napak. Težave pa se ji pri tem elementu igre pojavljajo že vso sezono. Na štirih tekmah je skupaj napravila neverjetnih 70 dvojnih napak, danes jih je samo v prvih dveh igrah napravila devet, a se na koncu rešila.

»Rekla sem si le, da imam veliko drugih orožij in udarcev, tudi če mi ne gre pri začetnem udarcu. Res močno sem se trudila, a zdaj prihajajo vse boljše igralke,« je po tekmi dejala 23-letna Belorusinja. Od višje postavljenih igralk je bila zanesljiva zmagovalka OP Francije 2020 Poljakinja Iga Swiatek. S 6:2, 6:2 je gladko ugnala Švedinjo Rebecco Peterson.

Po porazu proti lanski finalistki OP Francije Anastaziji Pavljučenko pa se je od teniške kariere med posameznicami poslovila Samantha Stosur. Avstralka je v karieri osvojila OP ZDA (2011) in igrala v finalu Rolanda Garrosa (2010), na domačem grand slamu pa je nastopila že 20. V dvojicah v Melbournu še nastopa in je četrta nosilka skupaj s Kitajko Shuai Zhang. Do konca kariere pa jo čaka tudi še nastop v konkurenci mešanih dvojic.

Ogorčenje zaradi sproščenega pristopa do testiranj

Ob robu tekmovalnega dogajanja pa je veliko prahu dvignilo tudi nekaj izjav igralcev, da so testi na okužbo z novim koronavirusom prostovoljni, piše AFP. Ozračje je za igralce, ki so morali izpolnjevati stroge pogoje za vstop v deželo tam spodaj, preveč sproščeno, je omenila poražena Španka ​Muguruza. Slednja je na tiskovni konferenci dejala, da igralcem ni treba opraviti testov, v kolikor nimajo simptomov. Rezultatov hitrih antigenskih testov pa ni treba pokazati nikomur, je še dodala tretja nosilka. Francoz Ugo Humbert je bil pozitiven na novi koronavirus po izpadu v prvem kolu proti rojaku Richardu Gasquetu, a je test opravil šele pred odhodom v domovino.

Nemec Alexander Zverev je prav tako dejal, da se igralci ne testirajo, kljub temu da je v Avstraliji porast okužb z novim koronavirusom. Sam je na tiskovni konferenci izpostavil, da je »kar nekaj igralcev pozitivnih«, a ni mogel postreči z dokazi. Predstavniki turnirja in uradne osebe se morajo testirati s hitrimi antigenskimi testi, na območju turnirja pa lahko ostanejo zgolj ob negativnem izidu. Avstralska teniška zveza (TA) je ob tem sporočila, da »se morajo igralci testirati zgolj ob simptomih«.

Po protokolih TA vsakemu od igralcev zagotavlja hitre teste, obenem pa so lekarne s testi odprte s podaljšanimi obratovalnimi časi. Igralci so morali biti za vstop v državo polno cepljeni, pred prihodom pa so morali pokazati tudi negativni izvid testa PCR. Med petim in sedmim dnem od prihoda v Melbourne pa so se morali testirati še enkrat. Predvsem pripombe Zvereva so ponovno pritegnile pozornost glede ukrepov na OP Avstralije, ki so bili pod drobnogledom že po sagi o izgnanem branilcu naslova Srbu Novaku Đokoviću. Ta ni cepljen, avstralske oblasti pa so mu preprečile nastopanje v Melbournu, ker je bil predstavljen kot »grožnja javnemu zdravju«, v današnjem podrobnem poročilu sodišča piše AFP.