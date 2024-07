Alcaraz in Đoković v ponovitvi lanskega finala na sveti travi

V finalu teniškega grand slama v Wimbledonu sta ob 15. uri loparja prekrižala branilec naslova Španec Carlos Alcaraz in sedemkratni prvak najprestižnejšega turnirja na travi Srb Novak Đoković.

To je ponovitev lanskega finala, ki ga je v petih nizih dobil Španec, ki je pred dobrim mesecem slavil tudi na peščenem turnirju za grand slam v Parizu.

Enaindvajsetletni Alcaraz, ki je bil v polfinalu drugo leto zaporedoma boljši od Rusa Danila Medvedjeva, se bo potegoval za četrti naslov na največjih turnirjih. 2022 je bil najboljši tudi v New Yorku.

Đoković ima v svoji zbirki naslovov 24 grand slamov, od tega sedem Wimbledonov, to pa je šele njegov prvi finale letos.

Hkrati bo to njegov deseti nastop v zaključnem dejanju v All England Clubu in 37. finale na turnirjih za veliki slam.

Alcaraz se danes nadeja popolnega dne, saj bo zvečer v finalu evropskega prvenstva v nogometu Španija igrala z Anglijo. O tem je razmišljal že v petek po zmagi v polfinalu. »Mislim, da bo nedelja dober dan za Španijo,« je dejal Alcaraz.

Včeraj se je prvega naslova na sveti travi veselila Čehinja Barbora Krejčikova.

Finale:

Carlos Alcaraz (Špa, 3) – Novak Đoković (Srb, 2)