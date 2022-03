Rus in Belorusinja prva nosilca v Kaliforniji, a brez zastav

Daniil Medvedjev je pred začetkom turnirja v Indian Wellsu, kjer bo skupaj s kolegi in kolegicami iz Rusije in Belorusije moral nastopiti brez državnih obeležij, spregovoril o trenutnem stanju v teniški karavani.

»Vedno je težko govoriti o tem, ker si želim igrati tenis, igrati v različnih državah. Želim skrbeti za promocijo mojega športa, to, kar počnem, želim gotovo promovirati tudi v moji državi, zdaj pa je situacija takšna, da lahko igram le na takšen način,« je dejal Medvedjev.

Dodal je, da lahko le upa, da se tenis ne bo pridružil nekaterim drugim športom, ki v luči vojaških spopadov v Ukrajini več ne dovoljujejo nastopov športnikom iz Rusije in Belorusije.

Prvi nosilec Rus, prva nosilka pa Belorusinja

»Vedno obstaja možnost, a upam, da se to ne bo zgodilo,« je dodal 26-letni Moskovčan, ki bo z nastopi začel v soboto.

Pred začetkom dogajanja v Indian Wellsu je spregovorila tudi prva nosilka turnirja, Belorusinja Arina Sabalenka, poražena polfinalistka lanskih turnirjev v Wimbledonu in New Yorku. Pravi, da ni začutila neodobravanja s strani ukrajinskih kolegic oz. kolegov, želi pa si, da bi v sosednji državi kmalu zavladal mir.

»Res sem žalostna in mi je žal za državljane Ukrajine, ki so izgubili svoje domove v vojni. A žal to ni pod mojim nadzorom, upam le na to, da zavlada mir. Vsaj mi lahko igramo. Razumem to (da ne more igrati pod belorusko zastavo, op. a.), a vendarle to ni pod našim nadzorom. Tudi mi smo zelo žalostni in nam je zelo žal zaradi trenutne situacije,« je dodala Sabalenka, ki naj bi na prvem sobotnem obračunu nosila tudi modro-rumeno pentljo v znak podpore Ukrajini.