Rusko reprezentanco bodo v Davisovem pokalu nadomeščali Srbi

Kot je sporočila Mednarodna teniška zveza (ITF), bo zato Rusijo v sklepnem delu tekmovanja septembra zamenjala Srbija. ITF je 1. marca suspendiralo rusko in belorusko teniško zvezo z vseh mednarodnih ekipnih tekmovanj ter ju izključilo iz združenja.

Zdaj so pri ITF izbrali Srbijo namesto Rusije za nastop v Davisovem pokalu, ker gre za »najbolje uvrščeno ekipo polfinalistov leta 2021«. Rusi so se kot prvaki namreč neposredno brez kvalifikacij uvrstili v finalni del Davisovega pokala, zdaj so namesto njih povabili Srbe.

V pokalu Billie Jean King, nekdanjem pokalu federacij, pa bo Rusijo, prav tako branilko naslova, zamenjala Avstralija, ki so jo izbrali pod enakimi pogoji kot Srbijo v Davisovem pokalu.