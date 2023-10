S Tamaro in Kajo po podvig v Sevillo

Skrivnosti ni več, vodilni slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, sta na seznamu Andreja Kraševca, zveznega kapetana slovenske izbrane vrste, za nastop na finalnem turnirju za pokal Billie Jean King. Ob teh igralkah je omenjeni teniški strokovnjak za sklepno ekipno preizkušnjo sezone prijavil še Veroniko Erjavec, Nino Potočnik in Elo Nalo Milić.

Dogodek bo od 6. do 12. novembra v Sevilli, slovenska dekleta bodo prvič doslej nastopila na med elitno dvanajsterico, odkar osrednje žensko ekipno teniško tekmovanje igrajo po sistemu s finalnim turnirjem. Tam se bo Slovenija najprej pomerila v skupini z Avstralijo in s Kazahstanom, v primeru 1. mesta pa bo nato nastopila v polfinalu. Pot naših reprezentantk do te sklepne uvrstitve v Andaluzijo pa je bila zelo zahtevna, najprej so morale prek štirih kvalifikacijskih ovir na turnirju v Turčiji, nato pa so v neposrednih dvobojih ugnale favorizirani vrsti Kitajske v Velenju ter Romunije v Kopru.

Pri teniški zvezi so v sodelovanju s Kompasom pripravili tudi potovanje za tiste, ki bi si radi v živo ogledali prestižni turnir. Obstaja možnost tridnevnega potovanja z Brnika ali pa šestdnevnega iz Benetk.