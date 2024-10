Sinner in Đoković finalista Šanghaja

Finalista teniškega turnirja serije masters 1000 v Šanghaju sta Jannick Sinner in Novak Đoković. Italijan je v polfinalu v dveh nizih premagal Čeha Tomaša Machača, podobno prepričljiv pa je bil tudi Srb proti Američanu Taylorju Fritzu.

Sinner si je z mestom v nedeljskem finalu, ki je na sporedu ob 10.30 po našem času, zagotovil prvo mesto na svetovni lestvici ob koncu sezone. Hkrati se bo v osmem letošnjem finalu potegoval za sedmi naslov oziroma sedemnajstega v karieri.

Đoković je ugnal Taylorja Fritza. FOTO: Hector Retamal/AFP

Triindvajsetletni Italijan bo imel na drugi strani mreže tekmeca, ki se želi ponovno vpisati v zgodovino. Novak Đoković bo v finalu igral za 100. naslov na turnirjih ATP. S tem bi postal šele tretji tenisač s trimestnim številom naslovov; Jimmy Connors jim ima 109, Roger Federer pa 103.

Za 37-letnega Đokovića bo to šele tretji finale v 2024. Izgubil je v Wimbledonu proti Carlosu Alcarazu, na olimpijskih igrah pa je prišel do tako želene zlate medalje.

Jannik Sinner je bil boljši od Tomaša Machaca. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Belorusinja Arina Sabalenka in domačinka Qinwen Zheng pa bosta igrali v finalu teniškega turnirja WTA 1000 v Wuhanu na Kitajskem.

Prva nosilka je v polfinalu po velikem preobratu premagala Američanko Coco Gauff, Zheng pa je bila boljša od rojakinje Xinyu Wang 6:3 in 6:4.

Arina Sabalenka se je uvrstila v finale. FOTO: Wang Zhao/AFP

Sabalenka, ki bo v finalu v nedeljo ob 11.00 naskakovala četrto lovoriko letos in sedemnajsto v karieri (v Wuhanu je slavila že dvakrat), je v polfinalu nadoknadila zaostanek 1:6 in 2:4. S sedmimi zaporednimi igrami je obrnila potek dvoboja in slavila z 1:6, 6:4 in 6:4.

Sedma igralka na svetu Zheng ima pri dvaindvajsetih letih tri naslove WTA. Letos je dobila zlato medaljo na OI v Parizu, osvojila je Palermo ter igrala v finalu Australian Opna.