Slovenke v Litvo, Kaja se vrača

+Potem ko naše teniške igralke nazadnje proti Nizozemkam, novembra lani v Velenju, niso uprizorile novega podviga in so tako ostali brez kvalifikacijskega nastopa za finalni turnir pokala Billie Jean King oz. ekipnega SP, bodo aprila letos lovile novi vizum napredovanja na turnirju v Litvi. Kot je napovedal Ramunas Grušas, predsednik Litovske teniške zveze, bo turnir v nacionalnem teniškem centru SEB Arena v Vilniusu.

Sistem tekmovanja še ni povsem jasen, nastopilo pa bo kar 13 reprezentanc. Razdelili jih bodo glede na jakostne lestvice, slovenska izbrana vrsta bo najverjetneje skupaj s Francijo in z Belgijo v prvem bobnu. Zvezni kapetan Andrej Kraševec ne skriva optimizma tako zaradi uvrstitve Tamare Zidanšek ter Veronike Erjavec v glavni turnir odprtega prvenstva Avstralije kot tudi vrnitve k tekmovalni karavani Kaje Juvan. »Verjamem, da bosta tudi v nadaljevanju sezone Tamara in Veronika nastopali uspešno. Zelo pa se veselim, da se na turnirje po dolgi odsotnosti vrača Kaja. Že njena navzočnost lani v Velenju me je razveselila, vsi vemo, kako pomembna je bila Kaja ob največjih uspehih zadnjih let,« je poudaril Kraševec.