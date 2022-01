Spektakel v Avstraliji: Nadal strelja hitreje, Medvedjev želi na vrh

V nadaljevanju preberite:

Privrženci odličnega tenisa bi si za vrhunec prvega dela sezone težko želeli več od nedeljskega spopada Rafaela Nadala in Daniila Medvedjeva. Španska živa legenda in vse boljši Rus sta najboljša teniška igralca turnirja v Avstraliji – če odmislimo razplet telenovele, v kateri je potegnil kratko srbski as Novak Đoković, ki je rojen za osvajanje lovorik v areni Rod Laver. Nadal misli resno, strategijo in taktiko je prilagodil svoji novi realnosti. Nič več »ne želi« igrati po pet napornih nizov kot nekoč, ko je prav s to strategijo lomil Rogerja Federerja. Oba igrata čustveno, zagotovo bodo prišli na svoj račun gledalci.