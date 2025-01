Številka 1 je nared za prvi veliki slam

Belorusinja Arina Sabalenka je zmagovalka turnirja WTA v Brisbanu z nagradnim skladom 1.664.969 evrov. Številka ena na ženski teniški lestvici WTA, ki bo na odprtem prvenstvu Avstralije (12. do 26. januar) napadala tretji zaporedni naslov, je v finalu premagala Rusinjo Polino Kudermetovo s 4:6, 6:3 in 6:2.

Za 21-letno Kudermetovo je bil to prvi finalni nastop, za 26-letno Sabalenko, lansko finalistko tega turnirja, pa je bila to 18. turnirska zmaga. Belorusinja je tako pokazala dobro pripravljenost pred OP Avstralije, kjer je nazadnje trikrat zapovrstjo slavila Martina Hingis med letoma 1997 in 1999.