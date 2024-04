Super bi bilo, če bi nas Kaja spodbujala ob igrišču v Bratislavi

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je pred časom Kaja Juvan zaradi teniškega premora odpovedala reprezentančni nastop v kvalifikacijskem dvoboju Slovaška : Slovenija za uvrstitev na finalni turnir ekipnega svetovnega prvenstva, je sledil presenetljiv zapis Tamare Zidanšek, da je prav tako ne bo v Bratislavi. Kako gleda na to zvezni kapetan Andrej Kraševec in kaj bo zdaj storil glede postave na Slovaškem? Zakaj bi si Kajo vendarle želel imeti ob ekipi? Kako je zdaj glede poškodbe Nine Potočnik, ki se je pri reprezentanci že predstavila v lepi luči? Kako gleda na prednost domačega igrišča tekmic?