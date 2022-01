Tamara in Kaja v parih preskočili prvo oviro

Slovenska teniška dvojica Tamara Zidanšek, Kaja Juvan je uspešno začela nastope na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Slovenska naveza je v prvem krogu s 6:4 in 7:6 (5) po uri in 37 minutah igre izločila 12. nosilki turnirja dvojic, Indijko Sanio Mirza in Ukrajinko Nadijo Kičenok.

Slovenki za zdaj še nimata tekmic v drugem krogu. Njuni nasprotnici bosta boljši par iz dvoboja med Romunkama Simono Halep in Elena-Gabrielo Ruse ter romunsko-nemško navezo Jaqueline Cristian, Andrea Petković.

Juvanova je med posameznicami nastope končala v prvem krogu, Zidanškova pa je napredovala v drugi krog.

V drugem krogu jo čaka Britanka Heather Watson, s katero se je pomerila tudi prejšnji teden na turnirju v Adelaide. Takrat je Slovenka po slabih dveh urah in pol v prvem krogu zmagala z 2:6, 6:2, 7:6 (4).