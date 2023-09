Tamara Zidanšek je še napredovala

Belorusinja Arina Sabalenka je po odprtem prvenstvu ZDA kljub porazu v finalu še naprej številka 1 ženskega tenisa pred Poljakinjo Igo Šwiatek. Zmagovalka New Yorka, Američanka Coco Gauff je tretja igralka sveta. Najboljša slovenska igralka Tamara Zidanšek, ki je na domačem turnirju Zavarovalnica Sava Ljubljana prišla do polfinala, je na 80. mestu.

Mesti med deseterico sta zamenjali le Američanka Jessica Pegula, ki je po novem četrta, ter Kazahstanka Jelena Ribakina, ki je peta.

Med deseterico je z zmago na turnirju v San Diegu skočila Čehinja Barbora Krejčikova, ki je po novem na desetem mestu svetovne lestvice.

Med Slovenkami je najvišje na lestvici Zidanšek, ki je po novem 80. igralka na svetu. Kaja Juvan je na robu stoterice, na 108. mestu. Med prvimi 200 igralkami na svetu je od Slovenk še Veronika Erjavec, ki je 197.

Novak Đoković (desno) in Carlos Alcaraz bijeta bitko za najboljšega teniškega igralca na svetu. FOTO: Matthew Stockman/Getty Images Via AFP

Med 1000 najboljših Blaž Rola in Bort Artnak

Srbski teniški igralec Novak Đoković, ki se je po odprtem prvenstvu ZDA spet povzpel na prvo mesto svetovne lestvice ATP, je še naprej številka 1. Med najboljšo deseterico glede na minuli teden zaradi Davisovega pokala ni sprememb. Đokoviću sledita Španec Carlos Alcaraz in Rus Danil Medvedjev. Slovenci so daleč od vrha.

Četrti je Danec Holger Rune, ki je tako kot Medvedjev po New Yorku zadržal svojo uvrstitev. Na petem in šestem mestu sta Grk Stefanos Cicipas in Rus Andrej Rubljov.

Slovenci so daleč od najvišjih mest, v prvi tisočerici sta le dva igralca. Dvaintridesetletni Blaž Rola je po premoru za Davisov pokal nazadoval na 459. mesto, 19-letni Bor Artnak pa napredoval na 599.

Slovenski igralci so nastopili v Davisovem pokalu, kjer so na igriščih v ljubljanskem Tivoliju izgubili dvoboj druge svetovne skupine proti Luksemburgu z 2:3. Zato Slovence zdaj v naslednjem dvoboju februarja prihodnje leto čaka boj za obstanek v drugi svetovni skupini.